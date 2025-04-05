Моор нашел способ поддержать участковых

Участковые уполномоченные в Тюменской области будут получать ежемесячную надбавку. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Как и обещал, вводим новую меру социальной поддержки для участковых уполномоченных полиции Тюменской области. Подписал постановление о выделении им ежемесячно по 10 000 рублей за счет регионального бюджета», — говорится в сообщении.
Моор подчеркнул, что инициатива была предложена областными депутатами фракции «Единая Россия». Формированием списков для выплат будет заниматься региональное управление МВД.
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