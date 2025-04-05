05 апреля 2025
04 апреля 2025

Моор нашел способ поддержать участковых

В Тюменской области участковым будут платить ежемесячную надбавку к зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей участковые будут получать ежемесячно
Дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей участковые будут получать ежемесячно Фото:

Участковые уполномоченные в Тюменской области будут получать ежемесячную надбавку. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Как и обещал, вводим новую меру социальной поддержки для участковых уполномоченных полиции Тюменской области. Подписал постановление о выделении им ежемесячно по 10 000 рублей за счет регионального бюджета», — говорится в сообщении.

Моор подчеркнул, что инициатива была предложена областными депутатами фракции «Единая Россия». Формированием списков для выплат будет заниматься региональное управление МВД.

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Участковые уполномоченные в Тюменской области будут получать ежемесячную надбавку. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Как и обещал, вводим новую меру социальной поддержки для участковых уполномоченных полиции Тюменской области. Подписал постановление о выделении им ежемесячно по 10 000 рублей за счет регионального бюджета», — говорится в сообщении. Моор подчеркнул, что инициатива была предложена областными депутатами фракции «Единая Россия». Формированием списков для выплат будет заниматься региональное управление МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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