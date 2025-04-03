Объединенные вузы Тюмени проведут совместную презентацию

В Тюмени впервые пройдет объединенный день открытых дверей для абитуриентов Тюменского госуниверситета и ГАУ Северного Зауралья. Об этом URA.RU сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
«Будут работать интерактивные площадки для школьников, родителей и педагогов. Для участников проведут мастер-классы и викторины, квест-экскурсии по новому корпусу и квиз „ТюмГУ — твоя история“, — рассказали агентству в учебном заведении.
Организаторы отметили, что в ходе дня открытых дверей все желающие смогут получить необходимую информацию о поступлении, образовательной модели университета, направлениях и программах подготовки, особенностях обучения и самореализации. Мероприятие пройдет 6 апреля в 12:00 по адресу Республики, 9.
Как сообщалось ранее, об объединении вузов стало известно в марте. При этом в Минобрнауки сообщили, что процесс должен завершиться до 1 ноября.
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