03 апреля 2025

Восемь жителей Тюменской области стали миллиардерами

В Тюменской области о миллиардных доходах отчитались восемь человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Данные на основе декларационной кампании за 2023 год озвучили специалисты ФНС
Данные на основе декларационной кампании за 2023 год озвучили специалисты ФНС Фото:

По итогам декларационной кампании за 2023 год в Тюменской области о доходах от 1 до 10 миллиардов рублей отчитались восемь жителей региона. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника областного управления ФНС Ольга Иванова.

«На данный момент имеем итоги кампании за 2023 год. В списках людей с доходом от 1 до 10 миллиардов — восемь жителей региона. Итоги кампании 2024 года получим к концу 2025», — отметила Иванова.

Также выросло количество мультимиллионеров. 15 жителей области отчитались о доходах свыше 500 миллионов рублей. 

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По итогам декларационной кампании за 2023 год в Тюменской области о доходах от 1 до 10 миллиардов рублей отчитались восемь жителей региона. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника областного управления ФНС Ольга Иванова. «На данный момент имеем итоги кампании за 2023 год. В списках людей с доходом от 1 до 10 миллиардов — восемь жителей региона. Итоги кампании 2024 года получим к концу 2025», — отметила Иванова. Также выросло количество мультимиллионеров. 15 жителей области отчитались о доходах свыше 500 миллионов рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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