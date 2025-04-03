Восемь жителей Тюменской области стали миллиардерами

По итогам декларационной кампании за 2023 год в Тюменской области о доходах от 1 до 10 миллиардов рублей отчитались восемь жителей региона. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника областного управления ФНС Ольга Иванова.
«На данный момент имеем итоги кампании за 2023 год. В списках людей с доходом от 1 до 10 миллиардов — восемь жителей региона. Итоги кампании 2024 года получим к концу 2025», — отметила Иванова.
Также выросло количество мультимиллионеров. 15 жителей области отчитались о доходах свыше 500 миллионов рублей.
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