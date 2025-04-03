03 апреля 2025
02 апреля 2025

В петербургском СИЗО подросток проломил голову сокамернику

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение произошло прямо в камере, где оба подростка содержались за покушение на убийство и поджог
Нападение произошло прямо в камере, где оба подростка содержались за покушение на убийство и поджог Фото:

В Петербурге из СИЗО-5 в больницу попал подросток из Калужской области с тяжелыми травмами головы после нападения со стороны другого несовершеннолетнего заключенного. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«20 марта в пятом часу утра в Детскую больницу №19 из СИЗО-5 на Арсенальной набережной был доставлен 16-летний житель Калужской области в тяжелом состоянии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом левой височной кости.

Предварительно, нападение произошло прямо в камере, где оба подростка содержались по обвинению в покушении на убийство и поджог. Заключенный подросток, также 16-летний, якобы ударил своего товарища по камере головой о дверь. Следственные органы Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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В Петербурге из СИЗО-5 в больницу попал подросток из Калужской области с тяжелыми травмами головы после нападения со стороны другого несовершеннолетнего заключенного. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «20 марта в пятом часу утра в Детскую больницу №19 из СИЗО-5 на Арсенальной набережной был доставлен 16-летний житель Калужской области в тяжелом состоянии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом левой височной кости. Предварительно, нападение произошло прямо в камере, где оба подростка содержались по обвинению в покушении на убийство и поджог. Заключенный подросток, также 16-летний, якобы ударил своего товарища по камере головой о дверь. Следственные органы Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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