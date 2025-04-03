В петербургском СИЗО подросток проломил голову сокамернику

В Петербурге из СИЗО-5 в больницу попал подросток из Калужской области с тяжелыми травмами головы после нападения со стороны другого несовершеннолетнего заключенного. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«20 марта в пятом часу утра в Детскую больницу №19 из СИЗО-5 на Арсенальной набережной был доставлен 16-летний житель Калужской области в тяжелом состоянии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Пострадавший подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом левой височной кости.
Предварительно, нападение произошло прямо в камере, где оба подростка содержались по обвинению в покушении на убийство и поджог. Заключенный подросток, также 16-летний, якобы ударил своего товарища по камере головой о дверь. Следственные органы Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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