05 апреля 2025
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Собака забежала в электричку Петербург — Великий Новгород, хозяев ищут. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У собаки был ошейник, но поводка и намордника не было
У собаки был ошейник, но поводка и намордника не было Фото:

В электропоезд, следующий из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, на станции Трегубово, в вагон забежала собака без сопровождения. Хозяев ищут. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗПК).

«Сегодня утром, 4 апреля, в электропоезд №7001 Санкт-Петербург — Великий Новгород на станции Трегубово забежала собака без сопровождения», — пишет пригородная пассажирская компания в официальной группе ВКонтакте. У собаки был ошейник, но поводка и намордника не было.

Сотрудники поезда немедленно принялись опрашивать пассажиров в поисках хозяина животного, однако обнаружить его не удалось. По прибытии поезда в Великий Новгород, собаку передали сотрудникам местного приюта для животных «Жизнь», расположенного по адресу: проспект Александра Корсунова, 32к3. В настоящее время сотрудники приюта ищут хозяина потерянной собаки.

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В электропоезд, следующий из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, на станции Трегубово, в вагон забежала собака без сопровождения. Хозяев ищут. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗПК). «Сегодня утром, 4 апреля, в электропоезд №7001 Санкт-Петербург — Великий Новгород на станции Трегубово забежала собака без сопровождения», — пишет пригородная пассажирская компания в официальной группе ВКонтакте. У собаки был ошейник, но поводка и намордника не было. Сотрудники поезда немедленно принялись опрашивать пассажиров в поисках хозяина животного, однако обнаружить его не удалось. По прибытии поезда в Великий Новгород, собаку передали сотрудникам местного приюта для животных «Жизнь», расположенного по адресу: проспект Александра Корсунова, 32к3. В настоящее время сотрудники приюта ищут хозяина потерянной собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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