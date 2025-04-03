В Петербурге разыскивается житель Дагестана, убивший женщину молотком

В Петербурге в одной из квартир на Дачном проспекте было обнаружено тело 43-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной молотком. Разыскивается житель Дагестана. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Труп женщины был обнаружен 3 апреля во втором часу ночи в квартире дома 32 по Дачному проспекту. Предварительно установлено, что 43-летняя петербурженка погибла от травмы головы. С места происшествия изъят молоток», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
В связи с данным преступлением правоохранительные органы разыскивают 49-летнего мужчину, уроженца Дагестана. Человек не является новичком в криминальных кругах, ранее он был осужден за грабеж и имеет на своем счету два факта кражи, по которым дела были прекращены. В настоящее время в отношении него распространена ориентировка среди подразделений МВД.
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