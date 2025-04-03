03 апреля 2025
02 апреля 2025

В Петербурге разыскивается житель Дагестана, убивший женщину молотком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С места происшествия изъят молоток (архивное фото)
С места происшествия изъят молоток (архивное фото) Фото:

В Петербурге в одной из квартир на Дачном проспекте было обнаружено тело 43-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной молотком. Разыскивается житель Дагестана. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Труп женщины был обнаружен 3 апреля во втором часу ночи в квартире дома 32 по Дачному проспекту. Предварительно установлено, что 43-летняя петербурженка погибла от травмы головы. С места происшествия изъят молоток», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

В связи с данным преступлением правоохранительные органы разыскивают 49-летнего мужчину, уроженца Дагестана. Человек не является новичком в криминальных кругах, ранее он был осужден за грабеж и имеет на своем счету два факта кражи, по которым дела были прекращены. В настоящее время в отношении него распространена ориентировка среди подразделений МВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге в одной из квартир на Дачном проспекте было обнаружено тело 43-летней женщины. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной молотком. Разыскивается житель Дагестана. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Труп женщины был обнаружен 3 апреля во втором часу ночи в квартире дома 32 по Дачному проспекту. Предварительно установлено, что 43-летняя петербурженка погибла от травмы головы. С места происшествия изъят молоток», — пишет АН «Оперативное прикрытие». В связи с данным преступлением правоохранительные органы разыскивают 49-летнего мужчину, уроженца Дагестана. Человек не является новичком в криминальных кругах, ранее он был осужден за грабеж и имеет на своем счету два факта кражи, по которым дела были прекращены. В настоящее время в отношении него распространена ориентировка среди подразделений МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...