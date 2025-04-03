Петербургский депутат предложил запретить семьям чиновников учиться за границей

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук предложил внести поправки в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», направленные на ограничение возможностей для членов семей госслужащих и самих чиновников в отношении обучения и владения недвижимостью в странах, не дружественных России. На сайте городского парламента размещена информация по данному вопросу.
«В качестве возможных негативных последствий рассматривается необходимость адаптации государственных служащих к новым требованиям, включая продажу имущества», — говорится в пояснительной записке. Одной из ключевых инициатив Зинчука является запрет на получение образования детьми и супругами госслужащих в странах, которые классифицируются как недружественные по отношению к России. По мнению депутата, такие меры необходимы для предотвращения возможных рисков национальной безопасности, включая зависимость от иностранных идеологических установок и вербовку.
Вторая инициатива касается запрета на владение недвижимостью в недружественных странах для российских чиновников. Это дополнение к уже существующим ограничениям, таким как запрет на владение иностранными финансовыми инструментами и зарубежными счетами. Зинчук утверждает, что такие меры усилят антикоррупционные механизмы и повысят доверие граждан к государственным институтам.
Предложенные изменения предусматривают переходный период от шести месяцев до года для того, чтобы госслужащие могли привести свои дела в соответствие с новыми требованиями, включая продажу недвижимости за рубежом. Кроме того, Зинчук активно занимается и другими инициативами, направленными на усиление законодательства. В марте он предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся определения размеров ущерба от преступлений против собственности.
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