03 апреля 2025
02 апреля 2025

Под Петербургом неизвестные избили мужчину и выстрелили в него

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные выстрелили в мужчину из пневматического оружия
Неизвестные выстрелили в мужчину из пневматического оружия Фото:

Под Петербургом в деревне Мыза неизвестные избили и выстрелили в мужчину. Он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Незадолго до того, как состояние 48-летнего пострадавшего резко ухудшилось, он успел сообщить медикам, что его избили неизвестные, после чего выстрелили в него из пневматического оружия», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением и множественными гематомами. По прибытии его состояние оценили как тяжелое, и он немедленно был помещен в реанимацию. На данный момент полиция Гатчинского района проводит все необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

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Под Петербургом в деревне Мыза неизвестные избили и выстрелили в мужчину. Он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «Незадолго до того, как состояние 48-летнего пострадавшего резко ухудшилось, он успел сообщить медикам, что его избили неизвестные, после чего выстрелили в него из пневматического оружия», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением и множественными гематомами. По прибытии его состояние оценили как тяжелое, и он немедленно был помещен в реанимацию. На данный момент полиция Гатчинского района проводит все необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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