Под Петербургом неизвестные избили мужчину и выстрелили в него

Под Петербургом в деревне Мыза неизвестные избили и выстрелили в мужчину. Он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Незадолго до того, как состояние 48-летнего пострадавшего резко ухудшилось, он успел сообщить медикам, что его избили неизвестные, после чего выстрелили в него из пневматического оружия», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением и множественными гематомами. По прибытии его состояние оценили как тяжелое, и он немедленно был помещен в реанимацию. На данный момент полиция Гатчинского района проводит все необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
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