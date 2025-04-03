03 апреля 2025
02 апреля 2025

В Петербурге на помойке нашли уникальные старинные газеты 19 века

© Служба новостей «URA.RU»
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На помойке около СПБГУ была найдена огромная куча старых газет
На помойке около СПБГУ была найдена огромная куча старых газет Фото:

В Петербурге, на улице Репина, местные жители обнаружили необычный мусор — стопки старинных газет. Среди найденных изданий оказались как российские дореволюционные и советские газеты, так и иностранные публикации второй половины XIX века. О находке сообщил telegram-канал «Двери с помоек».

«Вчера на Репина, 25 на помойке была найдена огромная куча старых газет. Финские, немецкие, польские, дореволюционные, советские… Как такой внушительный архив оказался на мусоре?», — пишет telegram-канал «Двери с помоек».

Происхождение такого архива остается загадкой, особенно учитывая близость к факультету журналистики СПбГУ. Среди найденных газет были «Эхо», «Черноморская газета», украинская «Радянська Волинь», а также издания на финском, немецком и польском языках. Один из экземпляров содержал штамп Академии наук СССР.

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В Петербурге, на улице Репина, местные жители обнаружили необычный мусор — стопки старинных газет. Среди найденных изданий оказались как российские дореволюционные и советские газеты, так и иностранные публикации второй половины XIX века. О находке сообщил telegram-канал «Двери с помоек». «Вчера на Репина, 25 на помойке была найдена огромная куча старых газет. Финские, немецкие, польские, дореволюционные, советские… Как такой внушительный архив оказался на мусоре?», — пишет telegram-канал «Двери с помоек». Происхождение такого архива остается загадкой, особенно учитывая близость к факультету журналистики СПбГУ. Среди найденных газет были «Эхо», «Черноморская газета», украинская «Радянська Волинь», а также издания на финском, немецком и польском языках. Один из экземпляров содержал штамп Академии наук СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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