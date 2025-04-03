В Петербурге на помойке нашли уникальные старинные газеты 19 века

В Петербурге, на улице Репина, местные жители обнаружили необычный мусор — стопки старинных газет. Среди найденных изданий оказались как российские дореволюционные и советские газеты, так и иностранные публикации второй половины XIX века. О находке сообщил telegram-канал «Двери с помоек».
«Вчера на Репина, 25 на помойке была найдена огромная куча старых газет. Финские, немецкие, польские, дореволюционные, советские… Как такой внушительный архив оказался на мусоре?», — пишет telegram-канал «Двери с помоек».
Происхождение такого архива остается загадкой, особенно учитывая близость к факультету журналистики СПбГУ. Среди найденных газет были «Эхо», «Черноморская газета», украинская «Радянська Волинь», а также издания на финском, немецком и польском языках. Один из экземпляров содержал штамп Академии наук СССР.
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