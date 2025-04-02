02 апреля 2025

В Петербурге пойман «теневой» банкир, который перевел за границу 282 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги были переведены на счета зарубежных компаний
Деньги были переведены на счета зарубежных компаний Фото:

В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося незаконными валютными операциями. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«2 апреля 2025 года в 19:55 возле дома 39 по Гороховой улице сотрудники полиции задержали 27-летнего бывшего „теневого“ банкира, объявленного в декабре 2024 года в федеральный розыск», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержанный обвиняется в проведении серии незаконных финансовых операций на сумму свыше 282 миллионов рублей.

Деньги были переведены на счета зарубежных компаний, при этом в государственные органы были предоставлены недостоверные сведения о произведенных платежах. Эти средства, по версии следствия, были получены в результате незаконной банковской деятельности, маскируемой под легальный бизнес. Было возбуждено уголовное дело за проведение валютных операций в обход установленных правил. После задержания мужчина доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициатору розыска.

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В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося незаконными валютными операциями. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «2 апреля 2025 года в 19:55 возле дома 39 по Гороховой улице сотрудники полиции задержали 27-летнего бывшего „теневого“ банкира, объявленного в декабре 2024 года в федеральный розыск», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержанный обвиняется в проведении серии незаконных финансовых операций на сумму свыше 282 миллионов рублей. Деньги были переведены на счета зарубежных компаний, при этом в государственные органы были предоставлены недостоверные сведения о произведенных платежах. Эти средства, по версии следствия, были получены в результате незаконной банковской деятельности, маскируемой под легальный бизнес. Было возбуждено уголовное дело за проведение валютных операций в обход установленных правил. После задержания мужчина доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициатору розыска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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