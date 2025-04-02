В Петербурге пойман «теневой» банкир, который перевел за границу 282 млн рублей

В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося незаконными валютными операциями. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«2 апреля 2025 года в 19:55 возле дома 39 по Гороховой улице сотрудники полиции задержали 27-летнего бывшего „теневого“ банкира, объявленного в декабре 2024 года в федеральный розыск», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержанный обвиняется в проведении серии незаконных финансовых операций на сумму свыше 282 миллионов рублей.
Деньги были переведены на счета зарубежных компаний, при этом в государственные органы были предоставлены недостоверные сведения о произведенных платежах. Эти средства, по версии следствия, были получены в результате незаконной банковской деятельности, маскируемой под легальный бизнес. Было возбуждено уголовное дело за проведение валютных операций в обход установленных правил. После задержания мужчина доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициатору розыска.
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