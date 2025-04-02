Замглавврача больницы Ленобласти украл 700 тысяч, выделенные сотруднику на СВО

Обыски прошли в администрации Красносельского района Петербурга и Кировской межрайонной больнице Ленобласти, где заместитель главврача присвоил 700 тысяч рублей, предназначенные для выплаты материальной помощи сотруднику больницы, уехавшему на СВО. Об этом сообщает Следком России по Ленинградской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача ГБУЗ ЛО „Кировская клиническая межрайонная больница“ за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», — пишет Следком Ленобласти в официальном telegram-канале. В период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, заместитель главного врача больницы, в сговоре с неопределенными лицами, присвоил 700 тысяч рублей. Деньги были выделены в качестве единовременной материальной помощи сотруднику указанной больницы, заключившему контракт на прохождение военной службы. Заместитель главного врача получил эти средства через лицо, действующее от его имени, и использовал их по своему усмотрению.
Следственные органы в сотрудничестве с ФСБ провели ряд обысков, включая места работы и места жительства подозреваемого. В ходе следствия были изъяты документы и другие материалы. На данный момент подозреваемый задержан и находится на допросах. Следователи подготовили ходатайство о его аресте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.