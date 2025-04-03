03 апреля 2025
02 апреля 2025

Петербургский суд арестовал киллера, совершившего убийство в 2011 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление было совершено в одном из подъездов жилого дома на улице Композиторов
Преступление было совершено в одном из подъездов жилого дома на улице Композиторов Фото:

Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена в 2011 году. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давида Осипова», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Осипов обвиняется в убийстве, совершенном 15 февраля 2011 года. Мужчина действовал по указанию другого лица, Гордиенко, который также находится под следствием. Преступление было совершено в одном из подъездов жилого дома на улице Композиторов в Санкт-Петербурге. Осипов использовал огнестрельное оружие для убийства жертвы.

Киллер не признал свою вину и просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, учитывая серьезность обвинений и его возможную причастность к криминальному миру, суд посчитал необходимым заключение под стражу до первого июня 2025 года.

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Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена в 2011 году. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давида Осипова», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Осипов обвиняется в убийстве, совершенном 15 февраля 2011 года. Мужчина действовал по указанию другого лица, Гордиенко, который также находится под следствием. Преступление было совершено в одном из подъездов жилого дома на улице Композиторов в Санкт-Петербурге. Осипов использовал огнестрельное оружие для убийства жертвы. Киллер не признал свою вину и просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, учитывая серьезность обвинений и его возможную причастность к криминальному миру, суд посчитал необходимым заключение под стражу до первого июня 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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