Петербургский суд арестовал киллера, совершившего убийство в 2011 году

Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу киллера, обвиняемого в убийстве бизнесмена в 2011 году. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давида Осипова», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Осипов обвиняется в убийстве, совершенном 15 февраля 2011 года. Мужчина действовал по указанию другого лица, Гордиенко, который также находится под следствием. Преступление было совершено в одном из подъездов жилого дома на улице Композиторов в Санкт-Петербурге. Осипов использовал огнестрельное оружие для убийства жертвы.
Киллер не признал свою вину и просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, учитывая серьезность обвинений и его возможную причастность к криминальному миру, суд посчитал необходимым заключение под стражу до первого июня 2025 года.
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