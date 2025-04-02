В Ленобласти рыбаки начали пробный лов корюшки

Рыбаки на Ладоге в Ленобласти начали пробный лов корюшки. В этом году квота на добычу популярной рыбы составляет 1225 тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«Рыбаки на Ладоге вышли на пробный лов корюшки. Ждём результатов», — пишет пресс-служба администрации Ленобласти в официальном telegram-канале.
В 2025 году право на вылов корюшки получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей. Разделение квот помогает контролировать объемы вылова, что крайне важно для поддержания популяции корюшки на стабильном уровне. Согласно прогнозам, начало хода корюшки ожидается с 7 по 10 апреля, а пик приходится на период с 27 по 30 апреля.
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