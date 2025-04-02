02 апреля 2025
01 апреля 2025

В Ленобласти рыбаки начали пробный лов корюшки

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году право на вылов корюшки получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей
В 2025 году право на вылов корюшки получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей Фото:

Рыбаки на Ладоге в Ленобласти начали пробный лов корюшки. В этом году квота на добычу популярной рыбы составляет 1225 тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Рыбаки на Ладоге вышли на пробный лов корюшки. Ждём результатов», — пишет пресс-служба администрации Ленобласти в официальном telegram-канале.

В 2025 году право на вылов корюшки получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей. Разделение квот помогает контролировать объемы вылова, что крайне важно для поддержания популяции корюшки на стабильном уровне. Согласно прогнозам, начало хода корюшки ожидается с 7 по 10 апреля, а пик приходится на период с 27 по 30 апреля.

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Рыбаки на Ладоге в Ленобласти начали пробный лов корюшки. В этом году квота на добычу популярной рыбы составляет 1225 тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Рыбаки на Ладоге вышли на пробный лов корюшки. Ждём результатов», — пишет пресс-служба администрации Ленобласти в официальном telegram-канале. В 2025 году право на вылов корюшки получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей. Разделение квот помогает контролировать объемы вылова, что крайне важно для поддержания популяции корюшки на стабильном уровне. Согласно прогнозам, начало хода корюшки ожидается с 7 по 10 апреля, а пик приходится на период с 27 по 30 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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