Петербургский вор барельефов с кладбища заключен под стражу

Выборгский суд Петербурга заключил под стражу вора, обвиняемого в серии краж с Северного кладбища. Обвинения касаются трех эпизодов кражи барельефов с могил. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Васильева, обвиняемого в совершении трех эпизодов краж в крупном размере и с причинением значительного ущерба», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
В период с января по март 2025 года Васильев совершил кражи барельефов, стоимость которых оценивается в сумму более 790 000 рублей. Васильев был задержан 2 апреля 2025 года, после чего ему было предъявлено обвинение. Подозреваемый частично признал свою вину, он отрицает участие в краже двух последующих барельефов.
Суд учел отсутствие у Васильева постоянного места жительства и устойчивых социальных связей. Также было отмечено, что преступления совершены с особым цинизмом, что свидетельствует о низком уровне моральных ценностей обвиняемого. Суд установил срок меры пресечения до 23 мая 2025 года.
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