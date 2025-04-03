В Петербурге депутаты обсудили создание единой системы по отслеживанию мигрантов

На международном форуме труда в Петербурге обсудили, как следить за миграционными потоками. Форум собрал экспертов и политиков для решения актуальных проблем в этой области. Депутат Государственной Думы РФ Наталия Полуянова поделилась с URA.RU подробностями обсуждения ключевых вопросов, касающихся миграционной политики на пространстве СНГ.
«Обсуждали с коллегами разработку единой информационной системы о миграционных потоках для всего пространства СНГ и защиту информации, которая в ней будет», — рассказала Полуянова URA.RU. Депутат подчеркнула важность защиты данных в такой системе, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность информации о мигрантах.
Также обсуждалось уточнение понятийного аппарата, связанного с миграцией. Например, термины «члены семьи мигранта» и «образовательная миграция» требуют дополнительной проработки и стандартизации, чтобы избежать разночтений в законодательстве и практике их применения. Также было акцентировано внимание на необходимости утверждения механизма мониторинга миграционной ситуации в странах СНГ. Это позволит в реальном времени отслеживать изменения и тенденции, что сделает миграционную политику более гибкой и адаптированной к текущим условиям.
С 2012 года, когда была принята последняя Концепция миграционной политики, произошло множество изменений в социально-экономической сфере и миграционных процессах. Полуянова подчеркивает, что текущая тенденция требует пересмотра и создания новых стандартов, которые отразят современные реалии.
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