03 апреля 2025

В Петербурге депутаты обсудили создание единой системы по отслеживанию мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат подчеркнула важность защиты данных в системе, чтобы обеспечить безопасность информации о мигрантах
Депутат подчеркнула важность защиты данных в системе, чтобы обеспечить безопасность информации о мигрантах Фото:

На международном форуме труда в Петербурге обсудили, как следить за миграционными потоками. Форум собрал экспертов и политиков для решения актуальных проблем в этой области. Депутат Государственной Думы РФ Наталия Полуянова поделилась с URA.RU подробностями обсуждения ключевых вопросов, касающихся миграционной политики на пространстве СНГ.

«Обсуждали с коллегами разработку единой информационной системы о миграционных потоках для всего пространства СНГ и защиту информации, которая в ней будет», — рассказала Полуянова URA.RU. Депутат подчеркнула важность защиты данных в такой системе, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность информации о мигрантах.

Также обсуждалось уточнение понятийного аппарата, связанного с миграцией. Например, термины «члены семьи мигранта» и «образовательная миграция» требуют дополнительной проработки и стандартизации, чтобы избежать разночтений в законодательстве и практике их применения. Также  было акцентировано внимание на необходимости утверждения механизма мониторинга миграционной ситуации в странах СНГ. Это позволит в реальном времени отслеживать изменения и тенденции, что сделает миграционную политику более гибкой и адаптированной к текущим условиям.

С 2012 года, когда была принята последняя Концепция миграционной политики, произошло множество изменений в социально-экономической сфере и миграционных процессах. Полуянова подчеркивает, что текущая тенденция требует пересмотра и создания новых стандартов, которые отразят современные реалии.

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На международном форуме труда в Петербурге обсудили, как следить за миграционными потоками. Форум собрал экспертов и политиков для решения актуальных проблем в этой области. Депутат Государственной Думы РФ Наталия Полуянова поделилась с URA.RU подробностями обсуждения ключевых вопросов, касающихся миграционной политики на пространстве СНГ. «Обсуждали с коллегами разработку единой информационной системы о миграционных потоках для всего пространства СНГ и защиту информации, которая в ней будет», — рассказала Полуянова URA.RU. Депутат подчеркнула важность защиты данных в такой системе, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность информации о мигрантах. Также обсуждалось уточнение понятийного аппарата, связанного с миграцией. Например, термины «члены семьи мигранта» и «образовательная миграция» требуют дополнительной проработки и стандартизации, чтобы избежать разночтений в законодательстве и практике их применения. Также  было акцентировано внимание на необходимости утверждения механизма мониторинга миграционной ситуации в странах СНГ. Это позволит в реальном времени отслеживать изменения и тенденции, что сделает миграционную политику более гибкой и адаптированной к текущим условиям. С 2012 года, когда была принята последняя Концепция миграционной политики, произошло множество изменений в социально-экономической сфере и миграционных процессах. Полуянова подчеркивает, что текущая тенденция требует пересмотра и создания новых стандартов, которые отразят современные реалии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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