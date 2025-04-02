02 апреля 2025
01 апреля 2025

В Петербурге задержан мужчина, который поджег десять электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Живет мужчина в том же здании на проспекте Ударников, рядом с которым он совершил поджог
Живет мужчина в том же здании на проспекте Ударников, рядом с которым он совершил поджог Фото:

В Петербурге задержали мужчину, который поджег десять электросамокатов на проспекте Ударников. Об этом сообщил источник.

«Злоумышленником оказался 42 летний местный житель, его задержали на Ириновском проспекте накануне», — передает источник 78.ru. Выяснилось, что живет мужчина в том же здании на улице Ударников, рядом с которым он совершил преступление.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, включая судимости за кражу и наркотики. Сейчас перед правоохранительным органам стоит задача выяснить мотивы действий подозреваемого. Возбудили уголовное дело за хулиганство.

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В Петербурге задержали мужчину, который поджег десять электросамокатов на проспекте Ударников. Об этом сообщил источник. «Злоумышленником оказался 42 летний местный житель, его задержали на Ириновском проспекте накануне», — передает источник 78.ru. Выяснилось, что живет мужчина в том же здании на улице Ударников, рядом с которым он совершил преступление. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, включая судимости за кражу и наркотики. Сейчас перед правоохранительным органам стоит задача выяснить мотивы действий подозреваемого. Возбудили уголовное дело за хулиганство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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