В Петербурге задержан мужчина, который поджег десять электросамокатов

В Петербурге задержали мужчину, который поджег десять электросамокатов на проспекте Ударников. Об этом сообщил источник.
«Злоумышленником оказался 42 летний местный житель, его задержали на Ириновском проспекте накануне», — передает источник 78.ru. Выяснилось, что живет мужчина в том же здании на улице Ударников, рядом с которым он совершил преступление.
Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, включая судимости за кражу и наркотики. Сейчас перед правоохранительным органам стоит задача выяснить мотивы действий подозреваемого. Возбудили уголовное дело за хулиганство.
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