06 апреля 2025
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ВОЗ высоко оценила усилия Петербурга в поддержке пожилых людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенно положительно Бердыклычев отметил программу «Серебряный возраст»
Особенно положительно Бердыклычев отметил программу «Серебряный возраст» Фото:

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве, Батыр Бердыклычев, выразил высокую оценку Петербургу за активную работу по улучшению качества жизни пожилых людей. По его словам, Петербург занимает лидирующие позиции среди российских городов в части внедрения программ, направленных на поддержку старшего поколения.

«Я бы хотел упомянуть, что в прошлом году Санкт-Петербург первым из российских городов вступил в глобальную сеть ВОЗ доброжелательного отношения к людям старшего возраста», — делится собеседник с ТАСС. Это членство подтверждает не только внутренние усилия города по улучшению условий жизни старшего поколения, но и международное признание этих усилий. В сеть входят более 1700 городов из свыше 60 стран.

Особенно положительно Бердыклычев отметил программу «Серебряный возраст», которая предоставляет пожилым людям возможности для активного участия в культурной жизни города. Одним из ярких примеров является бесплатный доступ к таким значимым культурным объектам, как Эрмитаж, Главный Штаб и дворец Меншикова.

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Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве, Батыр Бердыклычев, выразил высокую оценку Петербургу за активную работу по улучшению качества жизни пожилых людей. По его словам, Петербург занимает лидирующие позиции среди российских городов в части внедрения программ, направленных на поддержку старшего поколения. «Я бы хотел упомянуть, что в прошлом году Санкт-Петербург первым из российских городов вступил в глобальную сеть ВОЗ доброжелательного отношения к людям старшего возраста», — делится собеседник с ТАСС. Это членство подтверждает не только внутренние усилия города по улучшению условий жизни старшего поколения, но и международное признание этих усилий. В сеть входят более 1700 городов из свыше 60 стран. Особенно положительно Бердыклычев отметил программу «Серебряный возраст», которая предоставляет пожилым людям возможности для активного участия в культурной жизни города. Одним из ярких примеров является бесплатный доступ к таким значимым культурным объектам, как Эрмитаж, Главный Штаб и дворец Меншикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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