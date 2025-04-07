В Тюмени в Зареке две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали семь человек, четверо из которых дети.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая, не пропустил автомобиль Kia, движущийся по главной дороге. В ДТП ранения получили четверо детей: мальчики 2017-го и 2018-го годов рождения из автомобиля Volkswagen, а также мальчик 2020 года и девочка 2022-го из автомобиля Kia», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что дети перевозились с помощью удерживающих устройств. Травмы также получили трое взрослых.
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