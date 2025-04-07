Четыре ребенка пострадали в ДТП в Заречном районе Тюмени. Фото

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Семь человек пострадали в результате аварии
Семь человек пострадали в результате аварии Фото:

В Тюмени в Зареке две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали семь человек, четверо из которых дети.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая, не пропустил автомобиль Kia, движущийся по главной дороге. В ДТП ранения получили четверо детей: мальчики 2017-го и 2018-го годов рождения из автомобиля Volkswagen, а также мальчик 2020 года и девочка 2022-го из автомобиля Kia», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что дети перевозились с помощью удерживающих устройств. Травмы также получили трое взрослых.

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В Тюмени в Зареке две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали семь человек, четверо из которых дети. «По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая, не пропустил автомобиль Kia, движущийся по главной дороге. В ДТП ранения получили четверо детей: мальчики 2017-го и 2018-го годов рождения из автомобиля Volkswagen, а также мальчик 2020 года и девочка 2022-го из автомобиля Kia», — рассказали в пресс-службе. Известно, что дети перевозились с помощью удерживающих устройств. Травмы также получили трое взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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