07 апреля 2025

NTK: экс-королева красоты погибла, спасая ребенка при землетрясении в Мьянме

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По оценке специалистов, в Мьянме произошло землетрясение с магнитудой 8,2 Фото:

Тело обладательницы титула «Мисс Туризм Мьянмы» Сили Миоб нашли под обломками 12-этажного дома. По словам очевидцев, экс-королева красоты бросилась спасать ребенка в здание, которому грозило обрушение во время масштабного землетрясения 28 марта.

«Останки 28-летней Сили Ми нашли 2 апреля под руинами жилого дома в городе Мандалай (Мьянма — прим. URA.RU). Бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась там, когда произошло обрушение», — передает со ссылкой на рассказы очевидцев Need To Know.

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Число жертв землетрясения в стране к 7 апреля достигло 3,6 тысячи человек, отмечает RT. При этом китайские ученые предупреждают о риске новых землетрясений в Азии, передает «Национальная служба новостей». По мнению сейсмолога РАН Алексея Завьялова, от подземных толчков не застрахована и европейская часть России, сообщает телеканал 360.

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Тело обладательницы титула «Мисс Туризм Мьянмы» Сили Миоб нашли под обломками 12-этажного дома. По словам очевидцев, экс-королева красоты бросилась спасать ребенка в здание, которому грозило обрушение во время масштабного землетрясения 28 марта. «Останки 28-летней Сили Ми нашли 2 апреля под руинами жилого дома в городе Мандалай (Мьянма — прим. URA.RU). Бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась там, когда произошло обрушение», — передает со ссылкой на рассказы очевидцев Need To Know. Число жертв землетрясения в стране к 7 апреля достигло 3,6 тысячи человек, отмечает RT. При этом китайские ученые предупреждают о риске новых землетрясений в Азии, передает «Национальная служба новостей». По мнению сейсмолога РАН Алексея Завьялова, от подземных толчков не застрахована и европейская часть России, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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