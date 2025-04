NTK: экс-королева красоты погибла, спасая ребенка при землетрясении в Мьянме

Тело обладательницы титула «Мисс Туризм Мьянмы» Сили Миоб нашли под обломками 12-этажного дома. По словам очевидцев, экс-королева красоты бросилась спасать ребенка в здание, которому грозило обрушение во время масштабного землетрясения 28 марта. «Останки 28-летней Сили Ми нашли 2 апреля под руинами жилого дома в городе Мандалай (Мьянма — прим. URA.RU). Бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась там, когда произошло обрушение», — передает со ссылкой на рассказы очевидцев Need To Know. Число жертв землетрясения в стране к 7 апреля достигло 3,6 тысячи человек, отмечает RT. При этом китайские ученые предупреждают о риске новых землетрясений в Азии, передает «Национальная служба новостей». По мнению сейсмолога РАН Алексея Завьялова, от подземных толчков не застрахована и европейская часть России, сообщает телеканал 360.