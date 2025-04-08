Участник «Времени героев» Винников стал директором филиала «Ростелеком»

Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором кемеровского филиала ПАО «Ростелеком». Соответствующая информация размещена на сайте программы.
«Винников назначен на должность директора филиала ПАО „Ростелеком“ в Кемеровской области. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — говорится на сайте. На новом посту он будет способствовать развитию телекоммуникационной отрасли и процессам цифровизации в сфере государственного управления и экономики своего региона.
Винников подчеркнул, что программа «Время героев» представляет собой инновационную систему обучения высококвалифицированных управленцев, облегчает процесс адаптации военнослужащих, имеющих опыт участия в боевых действиях, к работе в гражданских институтах и способствует их профессиональному развитию. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями с командой региона и его жителями удастся осуществить проекты, которые будут способствовать повышению качества жизни в Кемеровской области.
В рамках проекта его наставником выступает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Под его руководством Винников получил практические знания о цифровых инструментах, используемых в государственном управлении, включая технологии для анализа и обработки больших объемов данных, что важно для принятия обоснованных решений.
Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что перед новым руководителем стоят амбициозные цели, связанные с реализацией национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и снижением цифрового дисбаланса в регионе. Он также пожелал Винникову достичь высоких результатов в работе.
Винников родился в 1975 году в Новокузнецке. В 1996 году он закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. За отличие в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции Василий был удостоен медали Суворова и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. С мая 2024 года Винников участвует в президентской программе «Время героев».
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