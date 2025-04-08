Участник «Времени героев» Винников стал директором филиала «Ростелеком»

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На новом посту Винников (слева) будет заниматься процессами цифровизации в сфере государственного управления региона
На новом посту Винников (слева) будет заниматься процессами цифровизации в сфере государственного управления региона Фото:

Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором кемеровского филиала ПАО «Ростелеком». Соответствующая информация размещена на сайте программы.

«Винников назначен на должность директора филиала ПАО „Ростелеком“ в Кемеровской области. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — говорится на сайте. На новом посту он будет способствовать развитию телекоммуникационной отрасли и процессам цифровизации в сфере государственного управления и экономики своего региона.

Винников подчеркнул, что программа «Время героев» представляет собой инновационную систему обучения высококвалифицированных управленцев, облегчает процесс адаптации военнослужащих, имеющих опыт участия в боевых действиях, к работе в гражданских институтах и способствует их профессиональному развитию. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями с командой региона и его жителями удастся осуществить проекты, которые будут способствовать повышению качества жизни в Кемеровской области.

В рамках проекта его наставником выступает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Под его руководством Винников получил практические знания о цифровых инструментах, используемых в государственном управлении, включая технологии для анализа и обработки больших объемов данных, что важно для принятия обоснованных решений.

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что перед новым руководителем стоят амбициозные цели, связанные с реализацией национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и снижением цифрового дисбаланса в регионе. Он также пожелал Винникову достичь высоких результатов в работе.

Винников родился в 1975 году в Новокузнецке. В 1996 году он закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. За отличие в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции Василий был удостоен медали Суворова и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. С мая 2024 года Винников участвует в президентской программе «Время героев».

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Участник программы «Время героев» Василий Винников назначен директором кемеровского филиала ПАО «Ростелеком». Соответствующая информация размещена на сайте программы. «Винников назначен на должность директора филиала ПАО „Ростелеком“ в Кемеровской области. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы „Время героев“», — говорится на сайте. На новом посту он будет способствовать развитию телекоммуникационной отрасли и процессам цифровизации в сфере государственного управления и экономики своего региона. Винников подчеркнул, что программа «Время героев» представляет собой инновационную систему обучения высококвалифицированных управленцев, облегчает процесс адаптации военнослужащих, имеющих опыт участия в боевых действиях, к работе в гражданских институтах и способствует их профессиональному развитию. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями с командой региона и его жителями удастся осуществить проекты, которые будут способствовать повышению качества жизни в Кемеровской области. В рамках проекта его наставником выступает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Под его руководством Винников получил практические знания о цифровых инструментах, используемых в государственном управлении, включая технологии для анализа и обработки больших объемов данных, что важно для принятия обоснованных решений. Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что перед новым руководителем стоят амбициозные цели, связанные с реализацией национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и снижением цифрового дисбаланса в регионе. Он также пожелал Винникову достичь высоких результатов в работе. Винников родился в 1975 году в Новокузнецке. В 1996 году он закончил Кемеровское высшее военное командное училище связи. За отличие в выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции Василий был удостоен медали Суворова и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. С мая 2024 года Винников участвует в президентской программе «Время героев».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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