Некоторым женщинам разрешат не платить налоги

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В ГД внесли законопроект с разрешение женщинам с детьми не платить налоги
В ГД внесли законопроект с разрешение женщинам с детьми не платить налоги Фото:

Женщины с детьми могут быть освобождены от уплаты налогов. Соответствующий законопроект инициировали лидеры партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Александр Бабаков, сообщили в пресс-службе партии.

«Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми <...> Соавтором инициативы выступил заместитель председателя Госдумы, депутат парламентской фракции СРЗП Александр Бабаков», — говорится в сообщении пресс-службы партии, его текст приводит ТАСС. Проект закона по этой проблеме собираются внести на рассмотрение Госдумы.

Отмечается, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в России через финансовые стимулы для семей. Миронов подчеркнул, что предложенные меры могут способствовать повышению рождаемости.

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Женщины с детьми могут быть освобождены от уплаты налогов. Соответствующий законопроект инициировали лидеры партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Александр Бабаков, сообщили в пресс-службе партии. «Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми <...> Соавтором инициативы выступил заместитель председателя Госдумы, депутат парламентской фракции СРЗП Александр Бабаков», — говорится в сообщении пресс-службы партии, его текст приводит ТАСС. Проект закона по этой проблеме собираются внести на рассмотрение Госдумы. Отмечается, что инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в России через финансовые стимулы для семей. Миронов подчеркнул, что предложенные меры могут способствовать повышению рождаемости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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