В России станет сложнее стать учителем

Государственная дума Российской Федерации одобрила закон, устанавливающий ограничения педагогической деятельности для лиц, получивших дипломы о дополнительном образовании в частных учебных заведениях. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет принять Федеральный закон „О внесении изменений в статьи 3 и 47 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации““», — сказано в постановлении, опубликованном на сайте Госдумы. Принятый законопроект направлен в Совет Федерации.
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