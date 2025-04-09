В России станет сложнее стать учителем

Госдума запретила педагогам с дипломами частных организаций работать в школах
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Лица, получившие дипломы в частных организациях, не смогут работать школьными учителями
Лица, получившие дипломы в частных организациях, не смогут работать школьными учителями Фото:

Государственная дума Российской Федерации одобрила закон, устанавливающий ограничения педагогической деятельности для лиц, получивших дипломы о дополнительном образовании в частных учебных заведениях. Об этом сообщается в соответствующем постановлении. 

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет принять Федеральный закон „О внесении изменений в статьи 3 и 47 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации““», — сказано в постановлении, опубликованном на сайте Госдумы. Принятый законопроект направлен в Совет Федерации.

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Государственная дума Российской Федерации одобрила закон, устанавливающий ограничения педагогической деятельности для лиц, получивших дипломы о дополнительном образовании в частных учебных заведениях. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.  «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет принять Федеральный закон „О внесении изменений в статьи 3 и 47 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации““», — сказано в постановлении, опубликованном на сайте Госдумы. Принятый законопроект направлен в Совет Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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