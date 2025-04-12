Большинство западных лидеров, введших санкции против России в 2022 году, ушли в отставку. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — говорится в материале The Guardian.
Также отмечается, что санкции против России являются одними из самых строгих и спорных мер в истории. Они были введены на фоне конфликта на Украине, однако не оказали заметного влияния на политику РФ.
Игнорирование предупреждений президента России Владимира Путина о восточном расширении НАТО, которое он считает угрозой для России, привело к напряженности в международных отношениях. Эта проблема имеет длительную историю, начиная с 2007 года, когда на Мюнхенской конференции по безопасности западные страны уже игнорировали выраженные Путиным опасения, что в последствии способствовало ухудшению отношений и текущей напряженной ситуации.
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