13 января 2025

Стало известно прозвище одного из лучших юных снайперов НХЛ, приехавшего в США из Перми

Пермский хоккеист Мичкова получил в «Филадельфии» прозвище в честь Майка Тайсона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова прозвали Майком в честь известного боксера
Нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова прозвали Майком в честь известного боксера Фото:

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, выступающий в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», получил в команде прозвище в честь Майка Тайсона. Об этом рассказала спортивный репортер Эшлин Салливан, когда комментировала матч между «Филадельфией» и «Флоридой Пантерз».

«В команде Мичкова называют Майком. Это прозвище дано в честь Майка Тайсона», — пишет «Чепмионат.сом». Такое прозвище, по словам Салливан, Матвей получил из-за своей массивной шеи, а выдумал его напарник Мичкова, нападающий «Филадельфии Флайерз» Райан Полинг.

Мичков занимает второе место в списке лучших юных бомбардиров Лиги. В активе 20-летнего пермяка 31 (13+18) очко в 42 играх.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, выступающий в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», получил в команде прозвище в честь Майка Тайсона. Об этом рассказала спортивный репортер Эшлин Салливан, когда комментировала матч между «Филадельфией» и «Флоридой Пантерз». «В команде Мичкова называют Майком. Это прозвище дано в честь Майка Тайсона», — пишет «Чепмионат.сом». Такое прозвище, по словам Салливан, Матвей получил из-за своей массивной шеи, а выдумал его напарник Мичкова, нападающий «Филадельфии Флайерз» Райан Полинг. Мичков занимает второе место в списке лучших юных бомбардиров Лиги. В активе 20-летнего пермяка 31 (13+18) очко в 42 играх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...