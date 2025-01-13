Стало известно прозвище одного из лучших юных снайперов НХЛ, приехавшего в США из Перми

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, выступающий в НХЛ за «Филадельфию Флайерз», получил в команде прозвище в честь Майка Тайсона. Об этом рассказала спортивный репортер Эшлин Салливан, когда комментировала матч между «Филадельфией» и «Флоридой Пантерз».
«В команде Мичкова называют Майком. Это прозвище дано в честь Майка Тайсона», — пишет «Чепмионат.сом». Такое прозвище, по словам Салливан, Матвей получил из-за своей массивной шеи, а выдумал его напарник Мичкова, нападающий «Филадельфии Флайерз» Райан Полинг.
Мичков занимает второе место в списке лучших юных бомбардиров Лиги. В активе 20-летнего пермяка 31 (13+18) очко в 42 играх.
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