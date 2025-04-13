Тюменские таможенники отобрали у мужчины килограмм серебра

Слиток серебра весом в килограмм изъяли таможенники в тюменском аэропорту. Груз обнаружили у мужчины, который собирался лететь из Тюмени в Баку, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
«Суд установил, что мужчина вывозил с территории Российской Федерации в сопровождаемом багаже товар — серебряный слиток весом килограмм. Декларацию не предоставил, нарушив требования Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
В суде мужчина пояснил, что вез слиток сыну, который коллекционирует подобные предметы. В итоге слиток был конфискован.
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