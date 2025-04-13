13 апреля 2025

Тюменские таможенники отобрали у мужчины килограмм серебра

Мужчина пытался вывезти из Тюмени в Азербайджан слиток серебра весом в килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вез слиток сыну для коллекции
Мужчина вез слиток сыну для коллекции Фото:

Слиток серебра весом в килограмм изъяли таможенники в тюменском аэропорту. Груз обнаружили у мужчины, который собирался лететь из Тюмени в Баку, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

«Суд установил, что мужчина вывозил с территории Российской Федерации в сопровождаемом багаже товар — серебряный слиток весом килограмм. Декларацию не предоставил, нарушив требования Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

В суде мужчина пояснил, что вез слиток сыну, который коллекционирует подобные предметы. В итоге слиток был конфискован. 

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Слиток серебра весом в килограмм изъяли таможенники в тюменском аэропорту. Груз обнаружили у мужчины, который собирался лететь из Тюмени в Баку, сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «Суд установил, что мужчина вывозил с территории Российской Федерации в сопровождаемом багаже товар — серебряный слиток весом килограмм. Декларацию не предоставил, нарушив требования Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении. В суде мужчина пояснил, что вез слиток сыну, который коллекционирует подобные предметы. В итоге слиток был конфискован. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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