«Допускается»: священник оценил необычную деталь похорон Паши Техника

Священник Русакевич: в похоронах Техника нарушений нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Из похорон Паши устроили шоу
Из похорон Паши устроили шоу Фото:

В том, что реперу Паше Технику в гроб положили его любимую кепку, нет ничего предосудительного. Такой жест со стороны близких покойного не повлияет на его загробную жизнь. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил иерей Антоний Русакевич.

«Класть дополнительные вещи в гроб не запрещено. Головной убор допускается положить во гроб. Это такая же одежда, как, скажем пиджак. Особых нарушений я в этом случае не вижу. На загробной жизни это никак не отразится», — пояснил священник, развенчав домыслы о том, что в гроб покойному ничего нельзя класть.

Скандально известный рэпер перед смертью просил положить ему в гроб любимую кепку, с помощью которой он планировал просить подаяние. Об этом рассказал на похоронах друг Паши Лука Сафронов, который взял на себя часть обязательств по похоронам Техника.

Пашу похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Из сакрального траурного процесса сделали чуть ли не настоящее шоу, в том числе и с задержанием пришедших, которые вели себя вызывающе. Вопросы вызвали и признания экс-супруги рэпера, которая заявила, что отправляют артиста в последний путь в модном луке, состоящем из люксовых брендов: кроссовках, рубашке Burberry и штанах Stone Island. Техник скончался в возрасте 40 лет.

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В том, что реперу Паше Технику в гроб положили его любимую кепку, нет ничего предосудительного. Такой жест со стороны близких покойного не повлияет на его загробную жизнь. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил иерей Антоний Русакевич. Скандально известный рэпер перед смертью просил положить ему в гроб любимую кепку, с помощью которой он планировал просить подаяние. Об этом рассказал на похоронах друг Паши Лука Сафронов, который взял на себя часть обязательств по похоронам Техника. Пашу похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Из сакрального траурного процесса сделали чуть ли не настоящее шоу, в том числе и с задержанием пришедших, которые вели себя вызывающе. Вопросы вызвали и признания экс-супруги рэпера, которая заявила, что отправляют артиста в последний путь в модном луке, состоящем из люксовых брендов: кроссовках, рубашке Burberry и штанах Stone Island. Техник скончался в возрасте 40 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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