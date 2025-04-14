14 апреля 2025

В ГД рассмотрят отмену повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ

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При просроченной поверке счетчиков жители вынуждены переплачивать за ЖКУ
При просроченной поверке счетчиков жители вынуждены переплачивать за ЖКУ Фото:

В Госдуме рассмотрят законопроект, отменяющий повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

«Законопроектом предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах», — говорится в документе, представленном фракцией «Справедливая Россия», слова приводит РИА Новости. По мнению авторов законопроекта, это позволит прекратить коммунальный произвол, когда людям приходится переплачивать, например, за несвоевременную поверку счетчика. 

Ранее сообщалось, что в России со второго полугодия увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем рост ожидается на 11,9%.

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В Госдуме рассмотрят законопроект, отменяющий повышающие коэффициенты при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту. «Законопроектом предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах», — говорится в документе, представленном фракцией «Справедливая Россия», слова приводит РИА Новости. По мнению авторов законопроекта, это позволит прекратить коммунальный произвол, когда людям приходится переплачивать, например, за несвоевременную поверку счетчика.  Ранее сообщалось, что в России со второго полугодия увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем рост ожидается на 11,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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