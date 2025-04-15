В Тюмени ожидается резкое потепление. Скрин

В Тюмени 20 апреля потеплеет до 15 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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20 апреля в Тюмени потеплеет до 15 градусов
20 апреля в Тюмени потеплеет до 15 градусов Фото:

В Тюмени 20 апреля потеплеет до 15 градусов, но будет дождь. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky. 

«Суббота, 19 апреля. Температура воздуха от -1 до 5 градусов тепла. Воскресенье, 20 апреля, воздух прогреется до 15 градусов, дождь», — сообщает сервис мониторинга погоды Ventusky.

По прогнозам синоптиков, затем ожидается кратковременное похолодание. Теплая погода вернется в город 22 апреля. В этот день воздух в Тюмени прогреется до 13 градусов.

В Тюмени потеплеет до 15 градусов
В Тюмени потеплеет до 15 градусов
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В Тюмени 20 апреля потеплеет до 15 градусов, но будет дождь. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky.  «Суббота, 19 апреля. Температура воздуха от -1 до 5 градусов тепла. Воскресенье, 20 апреля, воздух прогреется до 15 градусов, дождь», — сообщает сервис мониторинга погоды Ventusky. По прогнозам синоптиков, затем ожидается кратковременное похолодание. Теплая погода вернется в город 22 апреля. В этот день воздух в Тюмени прогреется до 13 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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