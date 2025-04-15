20 апреля в Тюмени потеплеет до 15 градусов
В Тюмени 20 апреля потеплеет до 15 градусов, но будет дождь. Такой прогноз погоды предоставляет онлайн-сервис мониторинга Ventusky.
«Суббота, 19 апреля. Температура воздуха от -1 до 5 градусов тепла. Воскресенье, 20 апреля, воздух прогреется до 15 градусов, дождь», — сообщает сервис мониторинга погоды Ventusky.
По прогнозам синоптиков, затем ожидается кратковременное похолодание. Теплая погода вернется в город 22 апреля. В этот день воздух в Тюмени прогреется до 13 градусов.
В Тюмени потеплеет до 15 градусов
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