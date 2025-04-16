На озере в Тюмени массово погибла рыба

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Озеро кишит мертвой рыбой (архивное фото)
Озеро кишит мертвой рыбой (архивное фото) Фото:

На озере Тихое (Цыганское) в Заречном микрорайоне Тюмени массово погибла рыба. Об этом горожане ранее сообщили в социальных сетях. Причины этого явления сейчас устанавливают специалисты, выехавшие на место.

«Массовый мор рыбы зафиксирован в озере Тихом (больше известном как Цыганское) в Тюмени. Из-за этого вблизи водоема, по сообщениям пользователей соцсетей, ощущается едкий запах. Специалисты Нижнеобского управления по рыболовству совместно с центром ВНИРО выехали на место, чтобы взять пробы и разобраться в причине явления», — сообщает «Регион-Тюмень».

Одной из причин гибели рыбы могло стать отсутствие кислорода, из-за непроведения аэрационных работ. Также свою роль могло сыграть загрязнение водоема, которое можно наблюдать невооруженным глазом. 

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На озере Тихое (Цыганское) в Заречном микрорайоне Тюмени массово погибла рыба. Об этом горожане ранее сообщили в социальных сетях. Причины этого явления сейчас устанавливают специалисты, выехавшие на место. «Массовый мор рыбы зафиксирован в озере Тихом (больше известном как Цыганское) в Тюмени. Из-за этого вблизи водоема, по сообщениям пользователей соцсетей, ощущается едкий запах. Специалисты Нижнеобского управления по рыболовству совместно с центром ВНИРО выехали на место, чтобы взять пробы и разобраться в причине явления», — сообщает «Регион-Тюмень». Одной из причин гибели рыбы могло стать отсутствие кислорода, из-за непроведения аэрационных работ. Также свою роль могло сыграть загрязнение водоема, которое можно наблюдать невооруженным глазом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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