Трамп отверг сделку с Украиной по поставке оружия на 50 млрд долларов

Американский президент Дональд Трамп отказался поддерживать Киев, несмотря на потенциальные 50 млрд долларов от ЕС. Американский лидер отверг выгодное соглашение, одновременно возложив ответственность за конфликт на Украине на Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает немецкое издание Bild.
«Он (Дональд Трамп, — прим. URA.RU) отклонил выгодную сделку, выдвинув новые обвинения против президента Украины Зеленского», — сообщает немецкое издание Bild. Издание также передает, что глава Белого дома предпочел сосредоточиться на переговорах с Москвой.
Владимир Зеленский ранее сообщил, что готов заплатить США за системы Patriot. Он отметил, что попросит средства на эту покупку у ЕС.
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