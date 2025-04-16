Трамп отверг сделку с Украиной по поставке оружия на 50 млрд долларов

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Трамп отказался поддерживать Киев, несмотря на потенциальные 50 млрд долларов от ЕС
Трамп отказался поддерживать Киев, несмотря на потенциальные 50 млрд долларов от ЕС Фото:

Американский президент Дональд Трамп отказался поддерживать Киев, несмотря на потенциальные 50 млрд долларов от ЕС. Американский лидер отверг выгодное соглашение, одновременно возложив ответственность за конфликт на Украине на Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает немецкое издание Bild.

«Он (Дональд Трамп, — прим. URA.RU) отклонил выгодную сделку, выдвинув новые обвинения против президента Украины Зеленского», — сообщает немецкое издание Bild. Издание также передает, что глава Белого дома предпочел сосредоточиться на переговорах с Москвой.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что готов заплатить США за системы Patriot. Он отметил, что попросит средства на эту покупку у ЕС. 

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Американский президент Дональд Трамп отказался поддерживать Киев, несмотря на потенциальные 50 млрд долларов от ЕС. Американский лидер отверг выгодное соглашение, одновременно возложив ответственность за конфликт на Украине на Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает немецкое издание Bild. «Он (Дональд Трамп, — прим. URA.RU) отклонил выгодную сделку, выдвинув новые обвинения против президента Украины Зеленского», — сообщает немецкое издание Bild. Издание также передает, что глава Белого дома предпочел сосредоточиться на переговорах с Москвой. Владимир Зеленский ранее сообщил, что готов заплатить США за системы Patriot. Он отметил, что попросит средства на эту покупку у ЕС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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