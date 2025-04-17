Shot: тело кандидата в депутаты нашли в Ульяновской области

Тело Николаева нашли у окон многоэтажного дома, в котором он проживал
Тело кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации на выборы в законодательные органы Ульяновской области Олега Николаева обнаружили у многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Николаев снимал квартиру в доме на Проспекте Вернадского в Москве. Его тело нашли под окнами той самой многоэтажки», — передает telegram-канал. Там добавили, что в квартире обнаружили медикаменты, предназначенные для устранения симптомов тревожности.
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