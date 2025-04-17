Shot: тело кандидата в депутаты нашли в Ульяновской области

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Тело Николаева нашли у окон многоэтажного дома, в котором он проживал
Тело Николаева нашли у окон многоэтажного дома, в котором он проживал Фото:

Тело кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации на выборы в законодательные органы Ульяновской области Олега Николаева обнаружили у многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Николаев снимал квартиру в доме на Проспекте Вернадского в Москве. Его тело нашли под окнами той самой многоэтажки», — передает telegram-канал. Там добавили, что в квартире обнаружили медикаменты, предназначенные для устранения симптомов тревожности. 

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Тело кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации на выборы в законодательные органы Ульяновской области Олега Николаева обнаружили у многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Николаев снимал квартиру в доме на Проспекте Вернадского в Москве. Его тело нашли под окнами той самой многоэтажки», — передает telegram-канал. Там добавили, что в квартире обнаружили медикаменты, предназначенные для устранения симптомов тревожности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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