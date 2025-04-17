Стадион на курганской «Рублевке» назовут в честь экс-главы Александра Носкова

Дума Кетовского муниципального округа (Курганская область) приняла решение о переименовании стадиона в селе Кетово в честь Александра Васильевича Носкова. Он сыграл значительную роль в реконструкции села. Носков погиб на СВО. Об этом сообщает председатель комитета по экономической политике Курганской облдумы Евгений Кафеев у себя на странице «ВКонтакте».
Решение было принято единогласно 16 апреля 2025 года после предложения местных жителей. Теперь у стадиона будет наименование «Стадион имени Александра Васильевича Носкова». Носков, будучи главой Кетовского сельсовета, активно занимался реализацией проекта по реконструкции стадиона, несмотря на множество препятствий. «Работа Носкова А.В. на посту Главы Кетовского сельсовета и далее на посту Главы Кетовского района кардинально преобразила облик села Кетово и всего района», — пишет Кафеев.
После реконструкции стадиона, благодаря инициативам Носкова, рядом был создан парк с детскими площадками и пешеходными дорожками, что также стало важным вкладом в развитие общественного пространства села Кетово. Александр также был одним из инициаторов строительства храма около стадиона.
Ранее URA.RU писало, что в Кетовском округе еще в декабре 2024 года возникла инициатива увековечить память о бывшем главе района Александре Носкове, погибшему на СВО, названием стадиона в его честь. Жители округа собрали сотни подписей. Позднее стало известно, что собрали более тысячи подписей за то, чтобы переименовать стадион.
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