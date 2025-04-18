Челябинец с деревянным дрыном напал на трех женщин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неадквата заковали в наручники и передали полиции
Неадквата заковали в наручники и передали полиции Фото:

В СНТ «Локомотив» (Челябинская область) мужчина, вооружившись деревянным дрыном, напал на трех женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации «Право роста», он был в невменяемом состоянии.

«Мужчина в невменяемом состоянии напал на трех женщин с деревянным бруском. Нанес им травмы, разбил стекло автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

Сотрудники ГБР задержали неадеквата и вызвали скорую для женщин. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов.

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В СНТ «Локомотив» (Челябинская область) мужчина, вооружившись деревянным дрыном, напал на трех женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации «Право роста», он был в невменяемом состоянии. «Мужчина в невменяемом состоянии напал на трех женщин с деревянным бруском. Нанес им травмы, разбил стекло автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. Сотрудники ГБР задержали неадеквата и вызвали скорую для женщин. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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