Неадквата заковали в наручники и передали полиции
В СНТ «Локомотив» (Челябинская область) мужчина, вооружившись деревянным дрыном, напал на трех женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации «Право роста», он был в невменяемом состоянии.
«Мужчина в невменяемом состоянии напал на трех женщин с деревянным бруском. Нанес им травмы, разбил стекло автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.
Сотрудники ГБР задержали неадеквата и вызвали скорую для женщин. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов.
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