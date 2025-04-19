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Судан планирует участие на уровне министров в ПМЭФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня Фото:

Судан рассматривает возможность отправки делегации на уровне министров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Российскую энергетическую неделю. Об этом сообщил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.

«Мы ожидаем важные визиты — в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели возможны визиты на уровне министров», — сказал дипломат в интервью РИА Новости. Участие суданских министров свидетельствует о намерении страны укреплять экономические и энергетические связи с Россией.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Основная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Ожидается участие представителей различных стран, бизнеса и экспертного сообщества. Российская энергетическая неделя традиционно привлекает внимание стран, заинтересованных в развитии энергетического сектора. Для Судана, обладающего значительными природными ресурсами, участие в этом мероприятии может открыть новые перспективы для сотрудничества с российскими компаниями и инвесторами.

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Судан рассматривает возможность отправки делегации на уровне министров на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Российскую энергетическую неделю. Об этом сообщил посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. «Мы ожидаем важные визиты — в рамках Петербургского экономического форума или Российской энергетической недели возможны визиты на уровне министров», — сказал дипломат в интервью РИА Новости. Участие суданских министров свидетельствует о намерении страны укреплять экономические и энергетические связи с Россией. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Основная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Ожидается участие представителей различных стран, бизнеса и экспертного сообщества. Российская энергетическая неделя традиционно привлекает внимание стран, заинтересованных в развитии энергетического сектора. Для Судана, обладающего значительными природными ресурсами, участие в этом мероприятии может открыть новые перспективы для сотрудничества с российскими компаниями и инвесторами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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