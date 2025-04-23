Прибыль курганского завода российско-китайской компании выросла почти на 200%

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод буровых установок из Кургана резко увеличил прибыль за прошлый год
Завод буровых установок из Кургана резко увеличил прибыль за прошлый год Фото:

Предприятие «Буровые установки Кургана», являющееся производственным ядром совместной российско-китайской группы компаний SLC, резко увеличило чистую прибыль. За прошлый год рост составил 195%. Об этом сообщается на государственном информационном ресурсе. 

«Чистая прибыль завода за 2024 год составила четыре миллиона рублей. Это на 195% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (1,3 миллиона)», — сообщается в финансовой отчетности предприятия.

При этом доходы снизились на 24%. Если по итогам 2023 года они составляли 433,5 миллиона, то в 2024-м — 328,1 миллион рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме публикации в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается.

Завод «БУК» занимается выпуском и сборкой буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн. Также предприятие специализируется ремонтом систем верхнего привода. 

Ранее URA.RU писало, что в компании пройдет реконструкция основного производственного корпуса. На эти цели будет потрачено свыше одного миллиарда рублей. Планируется создание 550 рабочих мест. Окончание работ намечено на 2030 год.

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Предприятие «Буровые установки Кургана», являющееся производственным ядром совместной российско-китайской группы компаний SLC, резко увеличило чистую прибыль. За прошлый год рост составил 195%. Об этом сообщается на государственном информационном ресурсе.  «Чистая прибыль завода за 2024 год составила четыре миллиона рублей. Это на 195% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (1,3 миллиона)», — сообщается в финансовой отчетности предприятия. При этом доходы снизились на 24%. Если по итогам 2023 года они составляли 433,5 миллиона, то в 2024-м — 328,1 миллион рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме публикации в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается. Завод «БУК» занимается выпуском и сборкой буровых установок грузоподъемностью в 225 тонн. Также предприятие специализируется ремонтом систем верхнего привода.  Ранее URA.RU писало, что в компании пройдет реконструкция основного производственного корпуса. На эти цели будет потрачено свыше одного миллиарда рублей. Планируется создание 550 рабочих мест. Окончание работ намечено на 2030 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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