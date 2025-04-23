Претендент на пост главы Кургана сделал заявление о своем участии в выборах

Кандидат в мэры Кургана Алексей Кондратьев намерен участвовать в выборах дальше. Форс-мажоров претендент не ожидает. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил сам Кондратьев. Ранее в Кургане звучали версии, что выборы мэра могут сорваться по причине отказа одного из кандидатов.
«К финалу готов, дата выборов пока мне неизвестна. Снимать свою кандидатуру я не планирую. Не для того выставлялся и шел до финала», — поделился с URA.RU Кондратьев.
Журналист также попыталась узнать у кандидата, были ли у него тесты, которые сдает основной претендент в мэры Антон Науменко. Однако Кондратьев не стал комментировать этот вопрос.
Выборы главы Кургана, запланированные на 23 апреля, сорвались. Но шансы еще есть — 30 апреля — крайняя дата, когда в городе должны назвать имя мэра. По одной из версий, выборы могут сорваться якобы из-за закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который вступит в силу 19 июня и меняет порядок избрания глав муниципалитетов. Закон предусматривает четыре варианта избрания, в том числе из числа кандидатур, предложенных губернатором региона. Возможно, власти ждут вступления закона в силу, чтобы предложить другого кандидата.
По другой версии от источников URA.RU, причина затягивания выборов в том, что Науменко не может пройти тесты. Их проводит Москва при согласовании кандидатов на пост главы областного центра.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. До финального этапа дошли два претендента — Антон Науменко и Алексей Кондратьев.
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