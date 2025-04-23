23 апреля 2025

Из-за паводка 2024 года жители тюменского муниципалитета пили грязную воду

Тюменская прокуратура нашла нарушения в обеспечении водой жителей села Абатское
© Служба новостей «URA.RU»
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Для местных жителей установили станцию очистки
Для местных жителей установили станцию очистки Фото:

Прокуратура Тюменской области обнаружила нарушения в обеспечении жителей села Абатского чистой питьевой водой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Абатского района провела проверку по жалобе местных жителей на плохое качество питьевой воды. Установлено, что после весеннего половодья 2024 года качество питьевой воды, подаваемой жителям села Абатское из реки Ишим ухудшилось», — отметили в прокуратуре.

После проверки надзорное ведомство внесло главе муниципалитета представление. Также за нарушение санитарных норм руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности.

Для устранения проблем с питьевой водой, муниципалитет заключил контакт на установку станции очистки. В настоящее время устройство уже функционирует.

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Прокуратура Тюменской области обнаружила нарушения в обеспечении жителей села Абатского чистой питьевой водой. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура Абатского района провела проверку по жалобе местных жителей на плохое качество питьевой воды. Установлено, что после весеннего половодья 2024 года качество питьевой воды, подаваемой жителям села Абатское из реки Ишим ухудшилось», — отметили в прокуратуре. После проверки надзорное ведомство внесло главе муниципалитета представление. Также за нарушение санитарных норм руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности. Для устранения проблем с питьевой водой, муниципалитет заключил контакт на установку станции очистки. В настоящее время устройство уже функционирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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