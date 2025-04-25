Гвардии капитан Иван Безносков со своим батальоном захватил вражеский аэродром с 22 самолетами и обеспечил продвижение дивизии Красной Армии вовремя Висло-Одерской операции. Но в бою югорчанин был тяжело ранен и после скончался в госпитале. За свой подвиг Безносков получил звезду Героя Советского Союза и навсегда остался в память земляков. URA.RU рассказывает историю бойца из ХМАО.
Из НКВД на фронт
Иван Безносков родился 20 января 1918 года в Тюмени в семье рабочего. Его отец Захар Безносков участвовал в Первой Мировой войне, попал под газовую атаку немцев и рано погиб. Мама Елена осталась одна с шестью детьми.
После окончания четырех классов начальной школы Иван устроился столяром на деревообрабатывающем заводе «Красный Октябрь. В 1936-ом семья переезжает в Остяко-Вогульск (ныне — Ханты-Мансийск), и Иван устраивается судоводителем на катер в окружном отделе НКВД.
«Юноше нравилось слушать шум мотора. Ощущать дрожь машины и вести в ночи катер у темных, высоких берегов сибирской рощи», — говорится в рукописи из Музея природы и человека, посвященной Безноскову.
В 1938-ом году, в 20 лет, Иван пошел служить в Красную Армию и оказался на Дальнем Востоке. К службе относился серьезно, за год пребывания в вооруженных силах уже стал отличником боевой и политической подготовки и получил грамоту от руководства 287-го стрелкового полка.
«Мы гордимся вашим земляком»
С началом Великой Отечественной войны Ивана Безноскова призывают на фронт. В августе 1941 года он ранен, но уже в ноябре вновь возвращается в строй и защищает Москву. Через два года освобождает Харьков и форсирует Дон и Днепр. Освобождает города Украины и Польши. За героизм и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками Безносков награжден орденом «Красной Звезды».
«Гвардии капитан Безносков Иван Захарович приказом 13 армии 1-го Украинского фронта №165/4 от 4 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден орденом „Красная Звезда“, — говорится в документе.
В окружной газете «Ленинская правда» было опубликовано письмо однополчанина Безноскова — гвардии капитана Климова. Вот что он писал о своем сослуживце:
«Гвардии капитан Безносков — достойный сын Родины. Ветеран нашей части, друг и воспитатель бойцов. Коммунист Безносков отдает все свои силы для скорейшей победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мы гордимся вашим земляком. Работайте, товарищи хантымансийцы, так же самоотверженно, как борется с немецкими гадами Иван Захарович Безносков».
Подвиг и Звезда Героя СССР
В 1944 году Красная Армия выходит на границу гитлеровской Германии. Безносков служит в составе Первого Украинского фронта. В январе 45-го батальон под его командованием получает задачу — форсировать реку Одер (Висло-Одерская операция) и взять плацдарм на западном берегу. Затемно красноармейцы начинают переправу. Под вражеским обстрелом Безносков одним из первых форсирует реку и ввязывается в бой. Гитлеровцы волнами накатывают на красноармейцев, но сбросить их в реку не удается.
«Презирая смерть, проявив при этом смелость и инициативу, товарищ Безносков, правильно организуя взаимодействие огня, под сильным огнем противника с земли и воздуха успешно форсировал реку Одер с малыми потерями в личном составе. Развивая успех наступления на захваченном плацдарме на западном берегу реки Одер, батальон гвардии капитана Безноскова стремительным броском достиг аэродрома противника в районе г. Любен, воспользовавшись паникой противника, он захватил 22 исправных самолета, не успевших подняться в воздух, тем самым обеспечил успех продвижения всей дивизии», — говорится в наградном листе на имя героя.
Пять раз Безносков был ранен во время войны. Но именно в том бою, 25 января при форсировании реки Одер, он получил шестое роковое ранение, от которого не смог оправиться. Врачи долго боролись за его жизнь, но спустя месяц Безносков скончался в госпитале. Ему было 27 лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 апреля 1945 года Ивану Захаровичу Безноскову было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он был награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина и Александра Невского и двумя орденами «Красной Звезды». В Ханты-Мансийске его именем названа одна из улиц, школа №5, а на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя.
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