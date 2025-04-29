Курганский врач пояснила, когда ребенок считается часто болеющим

Дети нередко болеют, особенно когда начинают ходить в детский сад. В каких случаях ребенок считается часто болеющим, рассказала детский доктор Елена Кирпа. Ее слова опубликованы в группе «Курганская детская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».
«Если ребенок до года перенес четыре и более случаев ОРВИ за год, то он считается болеющим часто. Для детей 1-3 лет — шесть и более случаев, для детей 4-5 лет — пять и более, для детей старше — четыре и более», — поясняет Елена Кирпа, заведующая первым педиатрическим отделением ГБУ «Курганская детская поликлиника».
Она также отметила, что такое количество случаев заболевания ребенка в течение года, чтобы считать его часто болеющим, применимо в России. При этом Всемирная организация здравоохранения считает нормой, если ребенок болеет до восьми раз в течение года.
Ранее сообщалось о том, что половина курганцев готовы доверять искусственному интеллекту в медицине. Однако они согласны довериться нейросети при условии, что врач будет использовать ИИ как дополнительный инструмент для диагностики и лечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».