29 апреля 2025

Курганский врач пояснила, когда ребенок считается часто болеющим

Курганский врач считает детей часто болеющими при 4-6 случаях ОРВИ за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети в возрасте 1-3 лет в норме болеют ОРВИ не более шести раз за год
Дети в возрасте 1-3 лет в норме болеют ОРВИ не более шести раз за год Фото:

Дети нередко болеют, особенно когда начинают ходить в детский сад. В каких случаях ребенок считается часто болеющим, рассказала детский доктор Елена Кирпа. Ее слова опубликованы в группе «Курганская детская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».

«Если ребенок до года перенес четыре и более случаев ОРВИ за год, то он считается болеющим часто. Для детей 1-3 лет — шесть и более случаев, для детей 4-5 лет — пять и более, для детей старше — четыре и более», — поясняет Елена Кирпа, заведующая первым педиатрическим отделением ГБУ «Курганская детская поликлиника».

Она также отметила, что такое количество случаев заболевания ребенка в течение года, чтобы считать его часто болеющим, применимо в России. При этом Всемирная организация здравоохранения считает нормой, если ребенок болеет до восьми раз в течение года.

Ранее сообщалось о том, что половина курганцев готовы доверять искусственному интеллекту в медицине. Однако они согласны довериться нейросети при условии, что врач будет использовать ИИ как дополнительный инструмент для диагностики и лечения. 

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Дети нередко болеют, особенно когда начинают ходить в детский сад. В каких случаях ребенок считается часто болеющим, рассказала детский доктор Елена Кирпа. Ее слова опубликованы в группе «Курганская детская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте». «Если ребенок до года перенес четыре и более случаев ОРВИ за год, то он считается болеющим часто. Для детей 1-3 лет — шесть и более случаев, для детей 4-5 лет — пять и более, для детей старше — четыре и более», — поясняет Елена Кирпа, заведующая первым педиатрическим отделением ГБУ «Курганская детская поликлиника». Она также отметила, что такое количество случаев заболевания ребенка в течение года, чтобы считать его часто болеющим, применимо в России. При этом Всемирная организация здравоохранения считает нормой, если ребенок болеет до восьми раз в течение года. Ранее сообщалось о том, что половина курганцев готовы доверять искусственному интеллекту в медицине. Однако они согласны довериться нейросети при условии, что врач будет использовать ИИ как дополнительный инструмент для диагностики и лечения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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