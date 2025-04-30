Спасенный дважды: как Тюмень сохранила главную советскую реликвию — тело Ленина. Видео

В годы Великой Отечественной войны тело Ленина в Тюмени хотели сжечь
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Тело вождя революции Владимира Ленина доставили в Тюмень в июле 1941 года
Тело вождя революции Владимира Ленина доставили в Тюмень в июле 1941 года Фото:
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Вождь Великой Октябрьской революции Владимир Ленин не дожил до начала Великой Отечественной 17 лет, но это совершенно не означало, что в военные годы в судьбе Ильича не было причудливых поворотов. Тело Ленина хранилось в Москве под неусыпной заботой группы ученых-бальзаматоров во главе с Борисом Збарским. Война же спутала все карты — мумию пришлось срочно эвакуировать и не куда-нибудь, а в далекую, холодную и неизвестную Сибирь. О том, как везли и хранили тело Ленина в Тюмени, как вождь чуть не погиб в Сибири второй раз и кого эта история в буквальном смысле свела с ума — читайте в материале URA.RU.

Эвакуация. Начало

В роскошной для советского человека квартире, с предметами антиквариата и проводным телефоном, в два часа ночи раздался звонок: для 1941 года такое пробуждение не сулило ничего хорошего. Владелец редкого по тем временам телефонного аппарата это понимал как никто. Началась война, а он единственный на весь Советский Союз бальзаматор тела великого вождя — Владимира Ленина. Борис Збарский поднял трубку — на том конце провода говорил комендант Кремля.

«Я приехал (в Кремль). Он (Берия) показал мне постановление, подписанное Сталиным и датированное 3 июля. Предлагалось эвакуировать тело Ленина 3 июля в семь часов вечера, и стоял город Тюмень. Ни таких сжатых сроков, ни этого города мы не предполагали. В постановлении предлагалось выехать и мне», — вспоминал в своем интервью Збарский.

В свой первый и пока единственный вояж по России Ильич отправился в непростых условиях. Температура хранения мумии в Мавзолее — не выше 16 градусов, на улице +37 (даже в Сибири). Везти тело по железной дороге, с минимальной амортизацией, при палящем зное — верный путь к его разрушению.

Тело Ленина до 1941 года никогда не покидало московский Мавзолей
Тело Ленина до 1941 года никогда не покидало московский Мавзолей
Фото:

«В Мавзолее тело 17 лет лежало неподвижно, а тут его надо было везти и на машине, и несколько суток поездом. В Мавзолее оно сохранялось при неизменной температуре 16 градусов, а третьего июля на улице была адская жара, 37 градусов в тени, такая же жара в вагонах и в самой Тюмени. О, мы натерпелись страхов и намучились!» — продолжал вспоминать Збарский.

Тайный поезд

В Тюмень отправился спецсостав в три вагона. Первый и третий — с охраной. Второй, поделенный надвое, вместил в себя ценную реликвию (тело везли в оборудованном холодильнике) и группу столичных ученых, на которых была возложена миссия «поддерживать жизнь» в мертвом теле.

«Местные власти не знали, что везут в Тюмень спецсоставом. Охрана не знала куда едет — такая была обстановка строжайшей секретности. Уже в Тюмени начальник отдела НКВД Кузов и председатель исполнительного комитета Загремеев сразу же, как увидели Бориса Збарского, поняли, что за спецпоезд к нам приехал», — рассказала URA.RU экскурсовод Елена Алексеева.

Кого везут из Москвы не знал и первый секретарь тюменского горкома Дмитрий Купцов. Прибыв на место, Збарский вручил ему постановление из Кремля.

«В срочном порядке стали искать санаторий, где могли бы разместить московских специалистов и секретный объект. Збарскому показали два — он остался недоволен: сильно удалены от города, нет возможности провести электричество и водопровод», — поделилась с URA.RU Алексеева.

Московские ученые поначалу хотели отказаться от мысли остаться вместе с Лениным в Тюмени и уже готовы были доложить об этом в Кремль
Московские ученые поначалу хотели отказаться от мысли остаться вместе с Лениным в Тюмени и уже готовы были доложить об этом в Кремль
Фото:

Бальзаматор принимает решение телеграфировать в Кремль, что в Тюмени нет возможности и условий для содержания и хранения тела великого вождя революции. Но Купцов все же уговорил ученого посмотреть город.

«Проехавшись по Тюмени, Збарскому приглянулось здание бывшего реального училища, которое тогда готовили под госпиталь: обнесено забором, территория вокруг хорошо просматривается, и самое главное находится в центре, есть коммуникации. На нем и решено было остановиться», — продолжает экскурсовод.

В течение двух суток были завершены все необходимые приготовления в комнатах на втором этаже — установлено оборудование, заложены кирпичами окна и даже перекрашены стены. Москвичи с семьями поселились на первом этаже.

Москвичам во главе с бальзаматором Збарским понравилось здание бывшего реального училища - в нем и было решено разместиться для выполнения важной государственной задачи
Москвичам во главе с бальзаматором Збарским понравилось здание бывшего реального училища - в нем и было решено разместиться для выполнения важной государственной задачи
Фото:

«Тело разместили в двух смежных комнатах. Одна из них — поменьше стала самим хранилищем, большая — траурным залом. Ленин хранился в стеклянной ванне с формалином. Для медицинских манипуляций его выносили в траурный зал на препараторский стол», — рассказала URA.RU Елена Алексеева.

По всему внутреннему и внешнему периметру здания была выставлена круглосуточная охрана. Уже позже Борис Збарский писал, что двух охранников ему пришлось отправить обратно в Москву — пройти лечение в психиатрической клинике. Якобы, по ночам слышались голоса и шаги, что и довело до нервного расстройства стражей.

Три сибирских года

Найти подходящее здание было не единственным вызовом для местных властей. Тогда, в утопающей в слякоти Тюмени с деревянными тротуарами не было ничего, например, дистиллированную воду для разведения раствора приходилось возить из Омска.

«В Тюмени Ленин чуть не погиб во второй раз — в 1942 году на теле вождя обнаружили черную плесень. Это было губительно для Ильича: с плесенью тело надо было либо сжечь, либо растворять в серной кислоте. Борису Збарскому удалось ее побороть при помощи формалина и перекиси водорода», — сообщила интересный факт экскурсовод Алексеева.
Из-за плохого качества воды тело Ленина стало покрываться черной плесенью и его чуть не сожгли
Из-за плохого качества воды тело Ленина стало покрываться черной плесенью и его чуть не сожгли
Фото:

Все три года и девять месяцев тело хранилось в обстановке повышенной секретности. Мало кто из тюменцев знал, что скрывается за заложенными кирпичом окнами. По городу ползли слухи — госпиталь для генералов, крупный завод медоборудования.

«Уже ближе к концу эвакуации, в 1944 году Збарский решил заказать саркофаг и выставить тело на обозрение — организовать тюменский Мавзолей. Конструкцию изготовил местный плотник из стекла и дерева. По легенде, горожане узнали, что в училище лежит Ленин после того, как Збарский пошел в Военторг заказывать вождю костюм», — рассказала URA.RU Алексеева.

«Рассекретили» Ленина портные Военторга после того как бальзаматор Збарский пошел заказывать вождю костюм
«Рассекретили» Ленина портные Военторга после того как бальзаматор Збарский пошел заказывать вождю костюм
Фото:

Для портных было удивительно — как сшить костюм без примерки, да еще и по моде двадцатилетней давности. Костюм вождю так в Тюмени и не сшили — Кремль не поддержал идею Збарского, но по городу разошлись слухи о «высокопоставленном госте», который приняла у себя тогдашняя «столица деревень».

«Затворничество Ильичу пошло на пользу, он здесь поправился на два килограмма. Кожа стала более лучшего качества — посветлела и разгладилась. Это связано с тем, что не было притоков воздуха, как в московском Мавзолее, где большой поток туристов», — заключает Алексеева.

За «цветущий» внешний вид Збарский получил Орден Ленина. А в память о почти четырех годах, проведенных в Сибири, ученый-бальзаматор увез из Тюмени самое ценное, что только может быть у человека – здесь у него родился сын Владимир, которого до конца его жизни называли «Сибиряком» в память о холодном, но гостеприимном крае.

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Вождь Великой Октябрьской революции Владимир Ленин не дожил до начала Великой Отечественной 17 лет, но это совершенно не означало, что в военные годы в судьбе Ильича не было причудливых поворотов. Тело Ленина хранилось в Москве под неусыпной заботой группы ученых-бальзаматоров во главе с Борисом Збарским. Война же спутала все карты — мумию пришлось срочно эвакуировать и не куда-нибудь, а в далекую, холодную и неизвестную Сибирь. О том, как везли и хранили тело Ленина в Тюмени, как вождь чуть не погиб в Сибири второй раз и кого эта история в буквальном смысле свела с ума — читайте в материале URA.RU. Эвакуация. Начало В роскошной для советского человека квартире, с предметами антиквариата и проводным телефоном, в два часа ночи раздался звонок: для 1941 года такое пробуждение не сулило ничего хорошего. Владелец редкого по тем временам телефонного аппарата это понимал как никто. Началась война, а он единственный на весь Советский Союз бальзаматор тела великого вождя — Владимира Ленина. Борис Збарский поднял трубку — на том конце провода говорил комендант Кремля. В свой первый и пока единственный вояж по России Ильич отправился в непростых условиях. Температура хранения мумии в Мавзолее — не выше 16 градусов, на улице +37 (даже в Сибири). Везти тело по железной дороге, с минимальной амортизацией, при палящем зное — верный путь к его разрушению. «В Мавзолее тело 17 лет лежало неподвижно, а тут его надо было везти и на машине, и несколько суток поездом. В Мавзолее оно сохранялось при неизменной температуре 16 градусов, а третьего июля на улице была адская жара, 37 градусов в тени, такая же жара в вагонах и в самой Тюмени. О, мы натерпелись страхов и намучились!» — продолжал вспоминать Збарский. Тайный поезд В Тюмень отправился спецсостав в три вагона. Первый и третий — с охраной. Второй, поделенный надвое, вместил в себя ценную реликвию (тело везли в оборудованном холодильнике) и группу столичных ученых, на которых была возложена миссия «поддерживать жизнь» в мертвом теле. Кого везут из Москвы не знал и первый секретарь тюменского горкома Дмитрий Купцов. Прибыв на место, Збарский вручил ему постановление из Кремля. «В срочном порядке стали искать санаторий, где могли бы разместить московских специалистов и секретный объект. Збарскому показали два — он остался недоволен: сильно удалены от города, нет возможности провести электричество и водопровод», — поделилась с URA.RU Алексеева. Бальзаматор принимает решение телеграфировать в Кремль, что в Тюмени нет возможности и условий для содержания и хранения тела великого вождя революции. Но Купцов все же уговорил ученого посмотреть город. «Проехавшись по Тюмени, Збарскому приглянулось здание бывшего реального училища, которое тогда готовили под госпиталь: обнесено забором, территория вокруг хорошо просматривается, и самое главное находится в центре, есть коммуникации. На нем и решено было остановиться», — продолжает экскурсовод. В течение двух суток были завершены все необходимые приготовления в комнатах на втором этаже — установлено оборудование, заложены кирпичами окна и даже перекрашены стены. Москвичи с семьями поселились на первом этаже. «Тело разместили в двух смежных комнатах. Одна из них — поменьше стала самим хранилищем, большая — траурным залом. Ленин хранился в стеклянной ванне с формалином. Для медицинских манипуляций его выносили в траурный зал на препараторский стол», — рассказала URA.RU Елена Алексеева. По всему внутреннему и внешнему периметру здания была выставлена круглосуточная охрана. Уже позже Борис Збарский писал, что двух охранников ему пришлось отправить обратно в Москву — пройти лечение в психиатрической клинике. Якобы, по ночам слышались голоса и шаги, что и довело до нервного расстройства стражей. Три сибирских года Найти подходящее здание было не единственным вызовом для местных властей. Тогда, в утопающей в слякоти Тюмени с деревянными тротуарами не было ничего, например, дистиллированную воду для разведения раствора приходилось возить из Омска. Все три года и девять месяцев тело хранилось в обстановке повышенной секретности. Мало кто из тюменцев знал, что скрывается за заложенными кирпичом окнами. По городу ползли слухи — госпиталь для генералов, крупный завод медоборудования. «Уже ближе к концу эвакуации, в 1944 году Збарский решил заказать саркофаг и выставить тело на обозрение — организовать тюменский Мавзолей. Конструкцию изготовил местный плотник из стекла и дерева. По легенде, горожане узнали, что в училище лежит Ленин после того, как Збарский пошел в Военторг заказывать вождю костюм», — рассказала URA.RU Алексеева. Для портных было удивительно — как сшить костюм без примерки, да еще и по моде двадцатилетней давности. Костюм вождю так в Тюмени и не сшили — Кремль не поддержал идею Збарского, но по городу разошлись слухи о «высокопоставленном госте», который приняла у себя тогдашняя «столица деревень». «Затворничество Ильичу пошло на пользу, он здесь поправился на два килограмма. Кожа стала более лучшего качества — посветлела и разгладилась. Это связано с тем, что не было притоков воздуха, как в московском Мавзолее, где большой поток туристов», — заключает Алексеева.
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