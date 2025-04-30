30 апреля 2025

В Тюмени заработали первые фонтаны. Видео

Фонтаны в Тюмени заработают уже 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сухой» фонтан заработал на площади 400-летия Тюмени
«Сухой» фонтан заработал на площади 400-летия Тюмени Фото:

В Тюмени 1 мая начали работать первые фонтаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. В этот день специалисты планируют подключить большинство водных объектов города.

«Скоро включат тюменские фонтаны. 1 мая планируется запуск фонтанов на аллее Молодоженов, в сквере Комсомольский и на Червишевском тракте, 15», — отмечено в сообщении мэрии Тюмени.

Включение водных объектов также ожидается на бульваре имени Анатолия Косухина, в сквере Тружеников тыла, на бульваре им. Чукмалдина; в Молодежном сквере на ул. Валерии Гнаровской. Аналогичные работы проведут сегодня в сквере Льва Ровнина и в Никольском сквере. Специалисты в том числе готовят к запуску арт-объект «Исток» на бульваре Воды.

Часть фонтанов уже радует тюменцев. Так, сухой фонтан на площади 400-летия Тюмени функционирует в полном объеме. В этом убедился корреспондент информационного агентства на месте событий.

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В Тюмени 1 мая начали работать первые фонтаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. В этот день специалисты планируют подключить большинство водных объектов города. «Скоро включат тюменские фонтаны. 1 мая планируется запуск фонтанов на аллее Молодоженов, в сквере Комсомольский и на Червишевском тракте, 15», — отмечено в сообщении мэрии Тюмени. Включение водных объектов также ожидается на бульваре имени Анатолия Косухина, в сквере Тружеников тыла, на бульваре им. Чукмалдина; в Молодежном сквере на ул. Валерии Гнаровской. Аналогичные работы проведут сегодня в сквере Льва Ровнина и в Никольском сквере. Специалисты в том числе готовят к запуску арт-объект «Исток» на бульваре Воды. Часть фонтанов уже радует тюменцев. Так, сухой фонтан на площади 400-летия Тюмени функционирует в полном объеме. В этом убедился корреспондент информационного агентства на месте событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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