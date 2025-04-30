В Тюмени 1 мая начали работать первые фонтаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. В этот день специалисты планируют подключить большинство водных объектов города.
«Скоро включат тюменские фонтаны. 1 мая планируется запуск фонтанов на аллее Молодоженов, в сквере Комсомольский и на Червишевском тракте, 15», — отмечено в сообщении мэрии Тюмени.
Включение водных объектов также ожидается на бульваре имени Анатолия Косухина, в сквере Тружеников тыла, на бульваре им. Чукмалдина; в Молодежном сквере на ул. Валерии Гнаровской. Аналогичные работы проведут сегодня в сквере Льва Ровнина и в Никольском сквере. Специалисты в том числе готовят к запуску арт-объект «Исток» на бульваре Воды.
Часть фонтанов уже радует тюменцев. Так, сухой фонтан на площади 400-летия Тюмени функционирует в полном объеме. В этом убедился корреспондент информационного агентства на месте событий.
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