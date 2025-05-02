02 мая 2025
01 мая 2025

Девять курганцев пришли на кинопоказ под открытым небом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кино показывали у Дома культуры (архивное фото)
Кино показывали у Дома культуры (архивное фото) Фото:

В райцентре Альменево (Курганская область) организовали просмотр кинофильма в сквере у местного ДК. Об этом рассказали представители районного центра культуры. На киносеанс под открытым небом пришли девять человек.

«Майский вечер. Люди разных поколений пришли на просмотр фильма „Белорусский вокзал“ в сквер центрального Дома культуры», — сообщается в паблике «Культура Альменево» во «ВКонтакте». На фото видно девять зрителей.

В центр культуры Альменево направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Варгашинском округе Курганской области возобновил свою работу кинотеатр под открытым небом. Первый сеанс был анонсирован на площадке у центра культуры «Современник». 

Зрители пришли на киносеанс
Зрители пришли на киносеанс
Фото:

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В райцентре Альменево (Курганская область) организовали просмотр кинофильма в сквере у местного ДК. Об этом рассказали представители районного центра культуры. На киносеанс под открытым небом пришли девять человек. «Майский вечер. Люди разных поколений пришли на просмотр фильма „Белорусский вокзал“ в сквер центрального Дома культуры», — сообщается в паблике «Культура Альменево» во «ВКонтакте». На фото видно девять зрителей. В центр культуры Альменево направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Варгашинском округе Курганской области возобновил свою работу кинотеатр под открытым небом. Первый сеанс был анонсирован на площадке у центра культуры «Современник». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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