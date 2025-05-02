В райцентре Альменево (Курганская область) организовали просмотр кинофильма в сквере у местного ДК. Об этом рассказали представители районного центра культуры. На киносеанс под открытым небом пришли девять человек.
«Майский вечер. Люди разных поколений пришли на просмотр фильма „Белорусский вокзал“ в сквер центрального Дома культуры», — сообщается в паблике «Культура Альменево» во «ВКонтакте». На фото видно девять зрителей.
В центр культуры Альменево направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Варгашинском округе Курганской области возобновил свою работу кинотеатр под открытым небом. Первый сеанс был анонсирован на площадке у центра культуры «Современник».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».