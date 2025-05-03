Граждане Китая массово пришли на репетицию парада Победы в центр Москвы. Среди них много молодежи. Об этом сообщили СМИ.
«Мы больше часа ждем начала мероприятия. Здесь будут проводить репетицию парада Победы. Мы приехали поддержать россиян», — передает телеканал слова граждан КНР. Видео опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ.
Толпа собралась в Ветошном переулке, они уверены, что китайские военнослужащие, участвующие в репетиции, пройдут именно там. Люди размахивают китайскими флагами и поют песни, сообщает канал.
Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. Также на мероприятие прибудут главы многих зарубежных государств, передает телеканал RT.
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