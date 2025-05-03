03 мая 2025

Толпы китайцев собрались в центре Москвы ради парада Победы. Видео

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Туристы из КНР приехали посмотреть парад
Туристы из КНР приехали посмотреть парад Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Граждане Китая массово пришли на репетицию парада Победы в центр Москвы. Среди них много молодежи. Об этом сообщили СМИ.

«Мы больше часа ждем начала мероприятия. Здесь будут проводить репетицию парада Победы. Мы приехали поддержать россиян», — передает телеканал слова граждан КНР. Видео опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ.

Толпа собралась в Ветошном переулке, они уверены, что китайские военнослужащие, участвующие в репетиции, пройдут именно там. Люди размахивают китайскими флагами и поют песни, сообщает канал.

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. Также на мероприятие прибудут главы многих зарубежных государств, передает телеканал RT

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Граждане Китая массово пришли на репетицию парада Победы в центр Москвы. Среди них много молодежи. Об этом сообщили СМИ. «Мы больше часа ждем начала мероприятия. Здесь будут проводить репетицию парада Победы. Мы приехали поддержать россиян», — передает телеканал слова граждан КНР. Видео опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ. Толпа собралась в Ветошном переулке, они уверены, что китайские военнослужащие, участвующие в репетиции, пройдут именно там. Люди размахивают китайскими флагами и поют песни, сообщает канал. Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. Также на мероприятие прибудут главы многих зарубежных государств, передает телеканал RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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