В Перми капитально отремонтируют главную спортивную арену

В Перми капитально отремонтируют арену универсального дворца спорта «Молот» к лету 2025 года. Работы оценили в 49,9 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета в качестве субсидии.
«Капитальный ремонт здания УДС „Молот“ по улице Лебедева, 13 (капитальный ремонт внутренних помещений и общественных пространств), этап — арена. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,9 млн рублей. Субсидию выделит краевое правительство. Работы требуется завершить до 31 июля 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
В зоне выходов на арену требуется заменить потолочные конструкции, отремонтировать пол и стены, демонтировать облицовку и устроить новое декоративное покрытие. На арене необходимо демонтировать баннеры, отремонтировать стены, настил и лестницы трибун, выровнять полы, заменить ограждение, линолеум, спортивное покрытие, покрасить ограждения, поверхности и крепления сидений, а также демонтировать бетонный вал и устроить настил.
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