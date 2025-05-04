04 мая 2025

В Перми капитально отремонтируют главную спортивную арену

На ремонт дворца спорта «Молот» в Перми потратят 49,9 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средства на капремонт УДС «Молот» выделят из краевой казны
Средства на капремонт УДС «Молот» выделят из краевой казны Фото:

В Перми капитально отремонтируют арену универсального дворца спорта «Молот» к лету 2025 года. Работы оценили в 49,9 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета в качестве субсидии.

«Капитальный ремонт здания УДС „Молот“ по улице Лебедева, 13 (капитальный ремонт внутренних помещений и общественных пространств), этап — арена. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,9 млн рублей. Субсидию выделит краевое правительство. Работы требуется завершить до 31 июля 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

В зоне выходов на арену требуется заменить потолочные конструкции, отремонтировать пол и стены, демонтировать облицовку и устроить новое декоративное покрытие. На арене необходимо демонтировать баннеры, отремонтировать стены, настил и лестницы трибун, выровнять полы, заменить ограждение, линолеум, спортивное покрытие, покрасить ограждения, поверхности и крепления сидений, а также демонтировать бетонный вал и устроить настил.

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В Перми капитально отремонтируют арену универсального дворца спорта «Молот» к лету 2025 года. Работы оценили в 49,9 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета в качестве субсидии. «Капитальный ремонт здания УДС „Молот“ по улице Лебедева, 13 (капитальный ремонт внутренних помещений и общественных пространств), этап — арена. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,9 млн рублей. Субсидию выделит краевое правительство. Работы требуется завершить до 31 июля 2025 года», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. В зоне выходов на арену требуется заменить потолочные конструкции, отремонтировать пол и стены, демонтировать облицовку и устроить новое декоративное покрытие. На арене необходимо демонтировать баннеры, отремонтировать стены, настил и лестницы трибун, выровнять полы, заменить ограждение, линолеум, спортивное покрытие, покрасить ограждения, поверхности и крепления сидений, а также демонтировать бетонный вал и устроить настил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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