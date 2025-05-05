Индия грозится оставить Пакистан без воды

Пакистану будет сложнее строить ГЭС, если Индия перекроет воду соседней стране и не будет отдавать излишки. Об этом в интервью URA.RU рассказал научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
«На самом деле Индия не способна чисто физически перекрыть воду Пакистану. В перспективе Нью-Дели может сделать так, что соседям не будут поступать излишки из Инда, и слегка усложнить жизнь Исламабаду при строительстве плотин ГЭС», — сказал он.
О полном осушении рек в Пакистане речи не идет. У Индии нет инфраструктуры и водохранилищ, чтобы удержать у себя столько воды, уточнил эксперт.
Ранее власти Индии объявили о приостановке соглашения о водах Инда 1960 года, которое гарантировало подачу воды в Пакистан. Это произошло после теракта 22 апреля в городе Пахалгам, расположенном на территории Джамму и Кашмир. В результате инцидента погибли 26 туристов. Среди жертв атаки — 25 граждан Индии и один гражданин Непала, еще не менее 17 человек получили огнестрельные ранения. Нью-Дели подозревает Исламабад в причастности к этой атаке.
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