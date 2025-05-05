05 мая 2025

Трамп раскрыл данные о происхождении COVID-19

Трамп заявил, что сразу был уверен в утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп склоняется к версии, что коронавирус возник в лаборатории в Китае
Трамп склоняется к версии, что коронавирус возник в лаборатории в Китае Фото:

С момента начала пандемии было понятно, что COVID-19 утек из лаборатории Уханя. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме на церемонии подписания указа о запрете федерального финансирования исследований, связанных с мутацией вирусов (gain-of-function).

«Это может просочиться наружу, как [COVID-19] из Уханя. И многие люди так думают», — заявил Трамп. Он также добавил: «Кажется, я с самого первого дня говорил, что это просочилось [из лаборатории] <…>. Ученые выходили наружу, чтобы пообедать с подружкой, или были вместе с многими людьми. Но именно так, по моему мнению, оно и просочилось, и я никогда не менял этого мнения». По словам американского президента, утечка могла произойти «невинно, глупо и некомпетентно, но невинно — и наполовину разрушить мир».

В январе 2024 года газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Центральное разведывательное управление США склоняется к версии о лабораторной утечке как причине начала пандемии. В городе Ухань расположен единственный в Китае институт вирусологии с лабораторией уровня биологической безопасности BSL-4, что соответствует высшим мировым стандартам, напоминает RT.

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С момента начала пандемии было понятно, что COVID-19 утек из лаборатории Уханя. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме на церемонии подписания указа о запрете федерального финансирования исследований, связанных с мутацией вирусов (gain-of-function). «Это может просочиться наружу, как [COVID-19] из Уханя. И многие люди так думают», — заявил Трамп. Он также добавил: «Кажется, я с самого первого дня говорил, что это просочилось [из лаборатории] <…>. Ученые выходили наружу, чтобы пообедать с подружкой, или были вместе с многими людьми. Но именно так, по моему мнению, оно и просочилось, и я никогда не менял этого мнения». По словам американского президента, утечка могла произойти «невинно, глупо и некомпетентно, но невинно — и наполовину разрушить мир». В январе 2024 года газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Центральное разведывательное управление США склоняется к версии о лабораторной утечке как причине начала пандемии. В городе Ухань расположен единственный в Китае институт вирусологии с лабораторией уровня биологической безопасности BSL-4, что соответствует высшим мировым стандартам, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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