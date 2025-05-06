Пироги, акция для ветеранов и ретропоезд: главное за 6 мая в Кургане

Компания «Белые ручки» из Кургана оказалась в центре скандала после того, как пользователи сервиса «Яндекс Лавка» возмутились появлением в продаже эчпочмака с начинкой из свинины, что не соответствует традиционному татарскому рецепту. Несмотря на заявления производителя о переименовании блюда для предотвращения недопонимания и уважения к национальным традициям, в сервисе доставки оно продолжает фигурировать под прежним названием, что вызвало дополнительную волну негодования среди клиентов.
В ответ на обращения представителей татарского сообщества компания сообщила о планах внести изменения: изделие будет переименовано в пирог с мясом и картофелем, а в ближайшее время в ассортименте появится классический эчпочмак с говядиной. Производитель подчеркнул, что стремится учитывать пожелания покупателей и соблюдать культурные особенности различных этнических групп. Об этом и других новостях — в материале URA.RU.
Суд обязал власти присвоить звание «Ветерана труда» бывшему колхознику
В Шадринском округе Курганской области бывший водитель колхоза имени Чапаева через суд добился присвоения звания «Ветерана труда». Мужчина обратился с иском к региональному департаменту социальной политики после отказа в выдаче звания на основании удостоверения о награждении знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года». Суд признал этот знак ведомственной наградой и удовлетворил требования истца, посчитав доводы чиновников необоснованными. Решение подтверждено данными Шадринского районного суда. Комментариев от департамента на момент публикации не поступило.
Полиция задержала детей на квадроцикле в рамках «скрытого патруля»
В Курганской области сотрудники полиции в ходе проведения «скрытого патруля» выявили двоих несовершеннолетних, передвигавшихся на квадроцикле по дорогам общего пользования с разрешения взрослого, который сопровождал их на автомобиле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в отношении законного представителя рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В ведомстве напомнили, что выезд несовершеннолетних на квадроциклах на дороги общего пользования запрещен законом, допускается только с 16 лет при наличии водительских прав, а для езды на мототехнике следует использовать специально оборудованные площадки и соблюдать меры безопасности. Госавтоинспекция призывает родителей соблюдать правила и не подвергать детей опасности.
Бывший сотрудник мэрии занял пост в правительстве
Анатолий Константинов, ранее занимавший должность ведущего специалиста в управлении административной практики департамента развития городского хозяйства администрации Кургана, перешел на работу в структуру регионального правительства. Он назначен консультантом в аппарат антитеррористической комиссии департамента общественной безопасности, что подтверждается официальным сайтом правительства.
Артистки Шадринска примут участие в программе на «Первом канале»
В Шадринске завершились съемки популярной телепередачи «Играй, гармонь!», которая выйдет в эфир на «Первом канале». В записи приняли участие участницы местного коллектива народного танца «Ладушки». Как сообщили в администрации города, съемочная группа под руководством семьи Заволокиных регулярно выбирает Курганскую область для своих проектов. Ранее в программе уже выступали представители других местных ансамблей и музыканты региона. «Играй, гармонь!» более 40 лет занимается поиском и продвижением талантливых исполнителей народной музыки со всей страны.
Политики и волонтеры поздравят ветеранов в рамках акции «Дорога к ветерану»
В Кургане 8 мая партия «Единая Россия» совместно с волонтерскими организациями проведет акцию «Дорога к ветерану», направленную на поздравление и вручение подарков оставшимся в регионе 32 ветеранам Великой Отечественной войны. К мероприятию присоединятся представители политических партий, активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы» и добровольцы. Сбор участников пройдет на площади у кинотеатра «Россия» с 8:00, после чего состоится митинг, а затем праздничные делегации отправятся по адресам ветеранов.
В Курган прибудет ретропоезд ко Дню Победы
8 мая на железнодорожный вокзал Кургана прибудет уникальный ретропоезд на паровой тяге, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поезд, оформленный в стиле военного времени и включающий вагоны с артистами в форме той эпохи, создает атмосферу памятных событий. По прибытии на перроне выступят местные творческие коллективы. В преддверии юбилея в городе активно ведутся работы по ремонту мемориальных объектов и организации праздничных мероприятий, подчеркивающих важность этой даты для жителей региона.
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