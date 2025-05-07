Врачи раскрыли состояние женщины, пострадавшей при взрыве газа в Тобольске

Жительница Тобольска (Тюменская область), пострадавшая во время взрыва газа в жилом доме, почти два месяца находится в ОКБ №1. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №1. Состояние удовлетворительное», — сообщили в департаменте.
Взрыв газа в Тобольске произошел вечером 12 марта в частном доме на улице Октябрьской, в результате ЧП в соседних зданиях выбило окна. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. В больнице мальчик скончался. Взрыв произошел из-за неправильно проведенных работ по устройству газопровода. Двух сотрудников газовой службы отправили под домашний арест.
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