Врачи раскрыли состояние женщины, пострадавшей при взрыве газа в Тобольске

Пострадавшая от взрыва газа в Тобольске почти два месяца находится в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа произошел ночью 12 марта
Взрыв газа произошел ночью 12 марта Фото:

Жительница Тобольска (Тюменская область), пострадавшая во время взрыва газа в жилом доме, почти два месяца находится в ОКБ №1. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №1. Состояние удовлетворительное», — сообщили в департаменте.

Взрыв газа в Тобольске произошел вечером 12 марта в частном доме на улице Октябрьской, в результате ЧП в соседних зданиях выбило окна. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. В больнице мальчик скончался. Взрыв произошел из-за неправильно проведенных работ по устройству газопровода. Двух сотрудников газовой службы отправили под домашний арест.

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Жительница Тобольска (Тюменская область), пострадавшая во время взрыва газа в жилом доме, почти два месяца находится в ОКБ №1. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. «Пациент находится в профильном отделении Областной клинической больницы №1. Состояние удовлетворительное», — сообщили в департаменте. Взрыв газа в Тобольске произошел вечером 12 марта в частном доме на улице Октябрьской, в результате ЧП в соседних зданиях выбило окна. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. В больнице мальчик скончался. Взрыв произошел из-за неправильно проведенных работ по устройству газопровода. Двух сотрудников газовой службы отправили под домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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