Бастрыкин вновь взялся за перекрытую дорогу в тюменском СНТ

В Центральном районе Тюмени с августа прошлого года жители ряда частных домов оказались отрезаны от единственной дороги. Виновником стал один из собственников, который заявил, что дорога находится на его участки и перегородил ее. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку, следователи региона возбудили уголовное дело, но проблема жителей так и не была решена.
«В аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ размещено обращение по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей Центрального района города Тюмени на доступное транспортное сообщение. В августе прошлого года собственники земельных участков незаконно огородили единственный проезд, мотивировав свое решение тем, что дорога находится в их владении. В СУ СК России по Тюменской области по данному факту расследуется уголовное дело. Глава СК России затребовал доклад», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее Бастрыкин уже ставил проверку по жалобам тюменцев на контроль. В сентябре 2024 года жильцы домов на Бахчисарайском проезде делились, что из-за перекрытия дороги в населенный пункт не может приехать скорая помощь, а больных приходится нести до машины на руках.
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