Китайская делегация преподнесла в Кремль старинный граммофон

В ходе официального визита в Россию, председатель КНР Си Цзиньпин преподнес Кремлю уникальный подарок — старинный граммофон. Изделие декорировано миниатюрами с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Двое мужчин аккуратно переносили граммофон, а среди других подарков также находился консольный столик, выполненный из темного дерева. Данный жест продолжает традицию обмена символическими подарками, начатую в 2018 году, когда Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись арфой гуцинь и русской баней соответственно. Такие обмены укрепляют культурные связи и дружественные отношения между странами.
Визит Си Цзиньпина в Москву приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сопровождается серией мероприятий, направленных на укрепление российско-китайских отношений. Лидеры двух стран обсуждают стратегическое партнерство, совместные проекты и вопросы международной повестки, а также проводят встречи, подчеркивающие историческую память и культурное сотрудничество.
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